Šajbání: Sýria chce mať Rusko po svojom boku

Moskva 31. júla (TASR) - Sýria chce mať Rusko po svojom boku, vyhlásil vo štvrtok sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání počas návštevy Moskvy. Šéf sýrskej diplomacie zároveň vyzval na vzájomný rešpekt medzi Sýriou a Ruskom po decembrovom zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada podporovaného Moskvou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Súčasné obdobie je plné rôznych výziev a hrozieb, ale je to tiež možnosť vybudovať jednotnú a silnú Sýriu. A, samozrejme, máme záujem, aby bolo Rusko počas tejto cesty po našom boku,“ povedal Šajbání. Podľa sýrskeho ministra však existuje množstvo faktorov, ktoré tieto vzťahy v praxi komplikujú. Vzťahy by podľa jeho slov mali byť založené na vzájomnom rešpekte.



Šajbání tiež poznamenal, že Damask bude „vnímať všetky krajiny rovnako“ a bude s nimi budovať vzťahy pri rešpektovaní suverenity Sýrie, informuje ruská tlačová agentúra TASS. „Počuli sme, že Moskva podporila náš postoj, a sme radi, že vzťahy medzi Ruskom a Sýriou sa v blízkej budúcnosti budú uberať vynikajúcim smerom,“ dodal sýrsky minister.



Podľa AFP nie je jasné, či nová vláda vedená islamistami dovolí Rusku, aby si na sýrskom území ponechalo svoje základne. Rusko sa počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, zapojilo do tohto konfliktu náletmi na sily bojujúce proti Asadovmu režimu. Rodina Asadovcov, ktorá vládla v Sýrii viac ako 50 rokov, umožnila Kremľu vybudovať námornú základňu pri pobrežnom meste Tartús a leteckú základňu Humajmím v provincii Lázikíja. Ide o jediné oficiálne vojenské základne Ruska mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že Rusko je pripravené poskytnúť Sýrčanom všetku možnú pomoc pri obnove krajiny po skončení občianskej vojny. „Dohodli sme sa na pokračovaní dialógu o týchto otázkach,“ povedal ruský minister, píše AP.