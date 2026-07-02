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Šajbání sa v Bejrúte stretol so spojencom Hizballáhu Berrím
Šajbání pricestoval do Bejrútu po tom, čo Sýria odmietla, že by chcela vojensky zasiahnuť v Libanone.
Autor TASR
Bejrút 2. júla (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa vo štvrtok v Bejrúte stretol s predsedom libanonského parlamentu a spojencom militantného hnutia Hizballáh Nabíhom Berrím. Agentúra AFP informuje, že išlo o ich prvé stretnutie, píše TASR.
Šajbání pricestoval do Bejrútu po tom, čo Sýria odmietla, že by chcela vojensky zasiahnuť v Libanone. Americký prezident Donald Trump v uplynulej dobe opakovane povedal, že Sýria by sa „mohla postarať o Hizballáh,“ pričom kritizoval konanie Izraela v jeho vojne proti libanonskému hnutiu. Avšak dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara vyhlásil, že nemá v úmysle zasiahnuť alebo otvárať staré rany.
Šéf sýrskej diplomacie sa počas svojej druhej návštevy Libanonu stretol s tamojším prezidentom Džúzífom Awnom a následne s Berrím.
Jeho návšteva Libanonu v októbri 2025 bola prvou zo strany vysokopostaveného predstaviteľa Sýrie od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024, čo otvorilo novú kapitolu vo vzťahoch medzi Sýriou a Libanonom. Sýriu v máji tohto roka navštívil libanonský premiér Nawáf Salám.
Noví sýrski predstavitelia sú nepriateľskí voči Hizballáhu, ktorý bol spojencom Asada, a oznámili zadržania údajných buniek spájaných s týmto ozbrojeným hnutím. Hizballáh odmieta, že by mal v Sýrii nejakú prítomnosť.
AFP objasňuje, že od roka 2024 sú niekdajšie sýrske zásobovacie trasy Hizballáhu prerušené a podľa tamojších orgánov sa podarilo zmariť niekoľko pokusov o pašovanie zbraní do Libanonu.
Sýrska armáda zasiahla v Libanone počas tamojšej občianskej vojny v roku 1976 pod zámienkou „obnovy poriadku“ a ochrany palestínskych a niektorých libanonských politických skupín. Sýrska armáda potom okupovala rozsiahle územie Libanonu až do roku 2005 a opustila ho po masívnych protestoch po vražde bývalého premiéra Rafíka Harírího.
Libanon a Sýria vo februári 2026 uzavreli dohodu o vydaní približne 300 odsúdených osôb do Damasku. V preplnených libanonských väzniciach sa nachádza viac ako 2200 Sýrčanov, ktorí sú zadržiavaní pre rôzne obvinenia.
Po prvej Šajbáního návšteve presunuli do Sýrie viac než 250 väzňov, informuje AFP.
Šajbání pricestoval do Bejrútu po tom, čo Sýria odmietla, že by chcela vojensky zasiahnuť v Libanone. Americký prezident Donald Trump v uplynulej dobe opakovane povedal, že Sýria by sa „mohla postarať o Hizballáh,“ pričom kritizoval konanie Izraela v jeho vojne proti libanonskému hnutiu. Avšak dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara vyhlásil, že nemá v úmysle zasiahnuť alebo otvárať staré rany.
Šéf sýrskej diplomacie sa počas svojej druhej návštevy Libanonu stretol s tamojším prezidentom Džúzífom Awnom a následne s Berrím.
Jeho návšteva Libanonu v októbri 2025 bola prvou zo strany vysokopostaveného predstaviteľa Sýrie od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024, čo otvorilo novú kapitolu vo vzťahoch medzi Sýriou a Libanonom. Sýriu v máji tohto roka navštívil libanonský premiér Nawáf Salám.
Noví sýrski predstavitelia sú nepriateľskí voči Hizballáhu, ktorý bol spojencom Asada, a oznámili zadržania údajných buniek spájaných s týmto ozbrojeným hnutím. Hizballáh odmieta, že by mal v Sýrii nejakú prítomnosť.
AFP objasňuje, že od roka 2024 sú niekdajšie sýrske zásobovacie trasy Hizballáhu prerušené a podľa tamojších orgánov sa podarilo zmariť niekoľko pokusov o pašovanie zbraní do Libanonu.
Sýrska armáda zasiahla v Libanone počas tamojšej občianskej vojny v roku 1976 pod zámienkou „obnovy poriadku“ a ochrany palestínskych a niektorých libanonských politických skupín. Sýrska armáda potom okupovala rozsiahle územie Libanonu až do roku 2005 a opustila ho po masívnych protestoch po vražde bývalého premiéra Rafíka Harírího.
Libanon a Sýria vo februári 2026 uzavreli dohodu o vydaní približne 300 odsúdených osôb do Damasku. V preplnených libanonských väzniciach sa nachádza viac ako 2200 Sýrčanov, ktorí sú zadržiavaní pre rôzne obvinenia.
Po prvej Šajbáního návšteve presunuli do Sýrie viac než 250 väzňov, informuje AFP.