Šajbání sa v Paríži stretol s izraelskou delegáciou
Podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA spolu diskutovali o „deeskalácii, nezasahovaní do vnútorných záležitostí Sýrie" a obnovení dohody o prímerí z roku 1974.
Paríž 20. augusta (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v utorok v Paríži stretol s delegáciou z Izraela. Podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA spolu diskutovali o „deeskalácii, nezasahovaní do vnútorných záležitostí Sýrie“ a obnovení dohody o prímerí z roku 1974. Rozhovory viedli k „dohode, ktorá podporuje stabilitu v regióne“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Rokovania sprostredkovali Spojené štáty, ktoré sa v uplynulých týždňoch snažia dosiahnuť, aby Izrael normalizoval svoje vzťahy so Sýriou.
Od pádu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael podnikol množstvo vzdušných úderov na sýrske vojenské objekty. Novú islamistickú vládu v Damasku totiž Jeruzalem považuje za radikálnych džihádistov, ktorí predstavujú riziko pre Izrael.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua preto požaduje demilitarizáciu oblastí južne od Damasku a izraelská armáda ďalej postúpila v juhosýrskych oblastiach pri okupovaných Golanských výšinách. Izrael podnikol letecké útoky na sýrske vládne a vojenské objekty aj pri nedávnych násilnostiach v provincii Suwajdá.
