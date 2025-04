Šajbání: Sýria chce posilniť vzťahy s Čínou

Damask 29. apríla (TASR) — Sýrsky minister zahraničných vecí Asaad Hasan Šajbání v pondelok vyjadril ochotu sýrskej vlády nadviazať „strategické partnerstvo“ s Čínou, ktorá bola kľúčovým podporovateľom dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, zvrhnutého v decembri 2024 islamistami. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Sýrsky rezort diplomacie uviedol, že Šajbání sa v sídle Organizácii Spojených národov v New Yorku stretol s Fu Cchungom, čínskym veľvyslancom pri OSN. Šajbání zastupoval Sýriu na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.



Šéf sýrskej diplomacie podľa vyhlásenia ministerstva na stretnutí čínskym veľvyslancom uviedol, že nová sýrska vláda sa usiluje o „posilnenie vzťahov s Čínou“ a že oba štáty „budú spolupracovať na vybudovaní dlhodobého strategického partnerstva v blízkej budúcnosti“.



Nešlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi oboch krajín od zvrhnutia Asadovho režimu. Koncom februára sa dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara stretol s čínskym veľvyslancom v Damasku.



Čína bola spolu s Ruskom a Iránom dôležitým podporovateľom Asadovej vlády, a to aj počas občianskej vojny, ktorá v Sýrii vypukla v roku 2011. Asad po svojom zosadení utiekol do Moskvy.