< sekcia Zahraničie
Šajbání: Sýria pracuje na novej dohode s Európskou úniou
Obe strany sa tak snažia prehĺbiť vzťahy takmer dva roky po páde dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára Asada.
Autor TASR
Damask 17. novembra (TASR) - Sýria pracuje na novej politickej a obchodnej dohode s Európskou úniou, oznámil v utorok sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání. Obe strany sa tak snažia prehĺbiť vzťahy takmer dva roky po páde dlhoročného sýrskeho vládcu Bašára Asada. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Sýria a EÚ podľa Šajbáního pripravujú spoločný dokument, ktorý má vymedziť rozsah novej dohody. Tá by mala otvoriť dvere obchodu a investíciám a upevniť politický dialóg a inštitucionálnu spoluprácu. Minister to uviedol na fóre o partnerstve so Sýriou, ktoré sa konalo v Damasku za účasti predstaviteľov EÚ.
Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok dohodli na ďalších rokovaniach o asociačnej dohode so Sýriou z roku 2008. Tá pre obavy o dodržiavanie ľudských práv nikdy nenadobudla platnosť. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová vtedy uviedla, že EÚ pre novú dohodu stanoví podmienky vrátane dodržiavania ľudských práv. Sýria by tiež mala prestať uznávať Ruskom okupované územia Ukrajiny a Gruzínska, ktoré uznal Asadov režim.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová v utorok v Damasku zdôraznila, že rešpektovanie ľudských práv a ochrana menšín sú pre vzťahy EÚ so Sýriou zásadné.
EÚ zrušila hospodárske sankcie voči Sýrii v roku 2025, aby jej pomohla s povojnovou obnovou. V máji tohto roka obnovila platnosť dohody o spolupráci z roku 1977. Občianska vojna v Sýrii trvala viac ako 13 rokov a zahynulo v nej viac ako pol milióna ľudí.
Sýria a EÚ podľa Šajbáního pripravujú spoločný dokument, ktorý má vymedziť rozsah novej dohody. Tá by mala otvoriť dvere obchodu a investíciám a upevniť politický dialóg a inštitucionálnu spoluprácu. Minister to uviedol na fóre o partnerstve so Sýriou, ktoré sa konalo v Damasku za účasti predstaviteľov EÚ.
Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok dohodli na ďalších rokovaniach o asociačnej dohode so Sýriou z roku 2008. Tá pre obavy o dodržiavanie ľudských práv nikdy nenadobudla platnosť. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová vtedy uviedla, že EÚ pre novú dohodu stanoví podmienky vrátane dodržiavania ľudských práv. Sýria by tiež mala prestať uznávať Ruskom okupované územia Ukrajiny a Gruzínska, ktoré uznal Asadov režim.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová v utorok v Damasku zdôraznila, že rešpektovanie ľudských práv a ochrana menšín sú pre vzťahy EÚ so Sýriou zásadné.
EÚ zrušila hospodárske sankcie voči Sýrii v roku 2025, aby jej pomohla s povojnovou obnovou. V máji tohto roka obnovila platnosť dohody o spolupráci z roku 1977. Občianska vojna v Sýrii trvala viac ako 13 rokov a zahynulo v nej viac ako pol milióna ľudí.