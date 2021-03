Sakury tento rok v Japonsku rozkvitli najskôr za ostatných 1200 rokov

Na snímke žena s ochranným rúškom obdivuje rozkvitnutú čerešňu v japonskom Tokiu. Foto: TASR/AP

Tokio 31. marca (TASR) - Japonské čerešne známe ako sakury tento rok rozkvitli v dôsledku klimatickej zmeny najskôr za ostatných 1200 rokov. Informoval o tom v utorok britský denník The Independent.Sakury rozkvitli v japonskom meste Kjóto minulý piatok - teda ešte v marci, ktorý bol mimoriadne teplý. Ide o najskorší zaznamenaný termín ich zakvitnutia za viac ako 1200 rokov, odkedy sa tento jav eviduje. Piatkový rekord tak prekonal rekord predchádzajúci, z 27. marca 1409. Ako pripomína The Independent, podľa historických záznamov sakury úplne najskôr rozkvitli na jar v roku 812 n. l.uviedol vedecký pracovník z Kolumbijskej univerzity Benjamin Cook, ktorý sa špecializuje na rekonštrukciu historických záznamov súvisiacich so zmenou klímy.Záznamy o kvitnutí japonských čerešní, ktoré sú jedinečné svojou dlhovekosťou, ukazujú, že priemerný čas ich kvitnutia bol počas zhruba 1000 rokov – približne v rokoch 812 - 1800 n. l. – relatívne stabilný. V nasledujúcich rokoch však rozkvitali čoraz skôr. Podľa Cooka od roku 1800 viedlo otepľovanie k ustálenému trendu skoršieho kvitnutia, ktoré pretrváva až do súčasnosti. Toto otepľovanie spôsobili podľa neho klimatické zmeny, ale pravdepodobne aj zvýšená urbanizácia miest v priebehu posledných storočí a prirodzene vyššia teplota mestskej zástavby, ktorá nahradila pôvodnú vegetáciu.Sakury však rozkvitli neobvykle skoro v celom Japonsku. V Tokiu dosiahli úplný rozkvet 22. marca, čo je podľa tamojších médií ich druhý najskorší dátum rozkvetu od roku 1953, približuje The Independent.V čase, keď sú sakury v plnom kvete, zvyknú Japonci v parkoch pod ich korunami usporadúvať pikniky a vítať tak jar. Kvet čerešne sa považuje za japonský národný symbol.