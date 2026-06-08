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Salám: Izrael útočil na Libanon takmer 3500-krát od uzavretia prímeria
Prímerie sprostredkované Spojenými štátmi nadobudlo platnosť tesne po polnoci 17. apríla, pričom izraelské jednotky sa stále nachádzali hlboko v južnom Libanone.
Autor TASR
Bejrút 8. júna (TASR) - Izrael uskutočnil od 16. apríla takmer 3500 leteckých útokov na Libanon a vykonal stovky riadených výbuchov. V pondelok to oznámil libanonský premiér Nawáf Salám, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Prímerie sprostredkované Spojenými štátmi nadobudlo platnosť tesne po polnoci 17. apríla, pričom izraelské jednotky sa stále nachádzali hlboko v južnom Libanone. Hoci pokoj zbraní do veľkej miery zastavil letecké útoky na Bejrút a jeho predmestia, boje v južnom Libanone medzi Izraelom a militantnou proiránskou skupinou Hizballáh stále pokračujú.
Z komentárov, ktoré Salámova kancelária zverejnila po zasadnutí vlády na sieti X, vyplýva, že od 17. apríla do 7. júna uskutočnil Izrael 3491 leteckých útokov, 407 kontrolovaných demolácií a šesť „vyhladzujúcich“ operácií, teda demolácií, ktoré úplne zrovnali so zemou niektoré dediny v južnom Libanone.
Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Libanonský premiér uviedol, že jeho krajina sa snaží dosiahnuť prímerie, no najnovšia eskalácia napätia medzi Iránom a Izraelom spôsobila ďalšie vlny vysídľovania, čo zhoršilo schopnosť Libanonu prijímať utečenecké rodiny.
Krajina bola do konfliktu na Blízkom východe vtiahnutá 2. marca, keď Hizballáh vypálil rakety na sever Izraela. Odvtedy bolo v dôsledku izraelských útokov a výziev na evakuáciu vysídlených viac ako milión ľudí, čo podľa Reuters predstavuje pätinu populácie.
Hizballáh pokračuje v ostreľovaní Izraela a odmietol rokovania medzi libanonskými a izraelskými predstaviteľmi, ktoré sprostredkovali USA a ktorých cieľom bolo uzavrieť dohodu o trvalom prímerí.
Izrael v nedeľu zaútočil na južné predmestia Bejrútu ako odvetu za paľbu Hizballáhu na severný Izrael, pripomína Reuters. V reakcii na to Teherán bombardoval severný Izrael, ktorý zase opätoval paľbu na rôzne miesta v Iráne.
Prímerie sprostredkované Spojenými štátmi nadobudlo platnosť tesne po polnoci 17. apríla, pričom izraelské jednotky sa stále nachádzali hlboko v južnom Libanone. Hoci pokoj zbraní do veľkej miery zastavil letecké útoky na Bejrút a jeho predmestia, boje v južnom Libanone medzi Izraelom a militantnou proiránskou skupinou Hizballáh stále pokračujú.
Z komentárov, ktoré Salámova kancelária zverejnila po zasadnutí vlády na sieti X, vyplýva, že od 17. apríla do 7. júna uskutočnil Izrael 3491 leteckých útokov, 407 kontrolovaných demolácií a šesť „vyhladzujúcich“ operácií, teda demolácií, ktoré úplne zrovnali so zemou niektoré dediny v južnom Libanone.
Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Libanonský premiér uviedol, že jeho krajina sa snaží dosiahnuť prímerie, no najnovšia eskalácia napätia medzi Iránom a Izraelom spôsobila ďalšie vlny vysídľovania, čo zhoršilo schopnosť Libanonu prijímať utečenecké rodiny.
Krajina bola do konfliktu na Blízkom východe vtiahnutá 2. marca, keď Hizballáh vypálil rakety na sever Izraela. Odvtedy bolo v dôsledku izraelských útokov a výziev na evakuáciu vysídlených viac ako milión ľudí, čo podľa Reuters predstavuje pätinu populácie.
Hizballáh pokračuje v ostreľovaní Izraela a odmietol rokovania medzi libanonskými a izraelskými predstaviteľmi, ktoré sprostredkovali USA a ktorých cieľom bolo uzavrieť dohodu o trvalom prímerí.
Izrael v nedeľu zaútočil na južné predmestia Bejrútu ako odvetu za paľbu Hizballáhu na severný Izrael, pripomína Reuters. V reakcii na to Teherán bombardoval severný Izrael, ktorý zase opätoval paľbu na rôzne miesta v Iráne.