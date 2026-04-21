Salám: Libanon potrebuje finančnú pomoc a podporu pri rokovaniach
Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Libanonský premiér Nawáf Salám v utorok uviedol, že krajina potrebuje 500 miliónov eur na riešenie humanitárnych dôsledkov konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Libanon potrebuje 500 miliónov eur na riešenie humanitárnej krízy v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov,“ povedal Salám počas tlačovej konferencie v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Konflikt v Libanone si počas šesťtýždňovej vojny vyžiadal viac ako 2450 mŕtvych a vyše 7600 zranených.
Premiér Libanonu vyhlásil, že jeho vláda nevyhľadáva konfrontáciu s Hizballáhom, no nenechá sa zastrašiť a bude naďalej viesť priame rokovania s Izraelom s cieľom ukončiť konflikt. „Pokračujeme touto cestou, sme presvedčení, že diplomacia nie je prejavom slabosti, ale zodpovedným krokom, aby sme nevynechali žiadnu možnosť pri snahe obnoviť suverenitu našej krajiny a pri ochrane jej obyvateľov,“ povedal Salám.
Libanonský líder zdôraznil, že krajina potrebuje pomoc všetkých libanonských partnerov, keďže priame rokovania na úrovni veľvyslancov budú počas týždňa pokračovať vo Washingtone. Macron už uviedol, že Francúzsko pomôže libanonským úradom pri príprave rokovaní s Izraelom, aj keď sa Paríž nebude priamo zúčastňovať na schôdzke. Francúzsko, ktoré má s Libanonom hlboké historické väzby sa snažilo zapojiť do rokovaní, no narazilo na odpor Izraela i Spojených štátov, pripomína AFP.
Macron vyzval Izrael, aby „sa vzdal svojich územných ambícií“ v Libanone, a zdôraznil, že Hizballáh musí zastaviť paľbu na izraelské územie a odovzdať zbrane libanonskej vláde. Vyzval aj na uzavretie dohody medzi Izraelom a Libanonom, ktorá zaručí „bezpečnosť oboch krajín, územnú celistvosť Libanonu a položí základy pre normalizáciu ich vzťahov“.
