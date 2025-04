Salám pricestoval do Damasku, chce zlepšiť vzťahy so Sýriou

Bejrút 14. apríla (TASR) - Libanonský premiér Nawáf Salám pricestoval v pondelok do Sýrie, kde sa stretol s jej novým vodcom Ahmadom Šarom. Ide o prvú návštevu člena novej libanonskej vlády, ktorá vznikla vo februári, v Damasku, kde v decembri prevzala moc islamistická koalícia. Informoval o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.



Cieľom Salámovej návštevy je riešiť viaceré problémy medzi oboma krajinami vrátane otázky sýrskych utečencov a migrantov v Libanone, bezpečnosti pozdĺž 330 kilometrov dlhej spoločnej hranice, ktorá ešte nie je úplne vytýčená, zotrvávanie sýrskych väzňov v libanonských väzniciach i série atentátov v Libanone, z ktorých je obvinený režim zosadeného prezidenta Bašára Asada. Hovoriť by sa malo aj o opatreniach proti cezhraničnému pašeráctvu.



Web OLJ podotkol, že obe krajiny sa snažia o zlepšenie vzťahov od pádu režimu Asadovcov, ktorí v Sýrii vládli desaťročia a boli obviňovaní z atentátov na mnohých libanonských predstaviteľov, ktorí nesúhlasili so sýrskym vplyvom v Libanone. Podľa nemenovaného libanonského predstaviteľa libanonská delegácia chce v Damasku požiadať o vytvorenie vyšetrovacej komisie, ktorá by tieto atentáty objasnila.



Salám v nedeľu naznačil, že počas návštevy v Damasku sa bude zaoberať aj otázkou Libanončanov, ktorí zmizli v Sýrii po zatknutí Asadovým režimom. V nedeľu, v krátkom prejave pri kladení venca na Námestí mučeníkov v centre Bejrútu na spomienkovom akte k 50. výročiu začiatku občianskej vojny, Salám vyhlásil, že štát by sa mal vážne a transparentne zaoberať prípadmi nezvestných a unesených v Sýrii.



Agentúra AFP pripomenula, že Šara v decembri 2024 ubezpečil, že Sýria nebude negatívne zasahovať do vývoja v Libanone a bude rešpektovať suverenitu susedného štátu.



Očakáva sa tiež, že Nawáf Salám bude diskutovať o návrate sýrskych utečencov z Libanonu, kde ich podľa oficiálnych odhadov žije asi 1,5 milióna ľudí. Ide o utečencov pred občianskou vojnou, ktorá v Sýrii vypukla v roku 2011. Podľa OLJ sa tento problém bude riešiť zrejme na úrovni ministerského výboru. Libanon už takýto výbor má, vedie ho podpredseda vlády. Výbor vypracoval plán na rýchly návrat 400.000 Sýrčanov.



Medzi ďalšie otázky, o ktorých sa má v Damasku diskutovať, patria dohody v oblasti investícií, obchodu a hospodárstva, oživenie tranzitných liniek a dodávok ropy a zemného plynu. Salámova návšteva by mala pripraviť pôdu pre ďalšie cesty libanonských ministrov do Sýrie s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu.



Návšteva libanonského premiéra v Damasku prichádza v čase, keď obe krajiny čelia izraelskému vojenskému tlaku, ktorý sa obe vlády snažia obmedziť, aby zabránili eskalácii násilia.