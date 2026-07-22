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Salám: Vláda pracuje na stiahnutí izraelských síl z južného Libanonu
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA zdôraznil, že libanonská armáda je schopná odzbrojiť Hizballáh, ale až po odchode izraelských jednotiek z krajiny.
Autor TASR
Bejrút 22. júla (TASR) - Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblastí, ktoré aktuálne okupuje na juhu krajiny. Libanonský premiér Nawáf Salám to vyhlásil v stredu pri návšteve dediny Zawtar al-Gharbíja, ktorá patrí medzi tzv. pilotné zóny, z ktorých sa sťahuje izraelská armáda a kontrolu nad nimi preberajú libanonské ozbrojené sily. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Budeme naďalej vyvíjať politické a diplomatické úsilie s cieľom zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z juhu krajiny,“ vyhlásil predseda libanonskej vlády.
Libanonská armáda začala v utorok nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblastiach, ktoré boli donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka Washingtonom sprostredkovanej dohode medzi Izraelom a Libanonom.
Cieľom bezpečnostných pilotných zón je otestovať takýto postup v niekoľkých dedinách na oboch brehoch rieky Lítání a to predtým, než sa uplatní aj v ďalších oblastiach.
Dohodu však odmieta libanonské militantné hnutie Hizballáh. Jej súčasťou navyše nie je žiadny termín, ktorý by vytýčil úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA zdôraznil, že libanonská armáda je schopná odzbrojiť Hizballáh, ale až po odchode izraelských jednotiek z krajiny. „Hizballáh je možné odzbrojiť, ak si úprimne povieme, čo to skutočne vyžaduje: nutné je ukončenie okupácie a prevzatie plnej kontroly armádou,“ deklaroval.
Izraelskí predstavitelia však nepovažujú libanonské ozbrojené sily za dostatočne silné na to, aby Hizballáh odzbrojili. Preto tvrdia, že na juhu Libanonu sú potrebné izraelské jednotky, ktoré by tam vytvorili nárazníkovú zónu a udržali toto militantné hnutie podporované Iránom v dostatočnej vzdialenosti od izraelských hraníc.
„Budeme naďalej vyvíjať politické a diplomatické úsilie s cieľom zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z juhu krajiny,“ vyhlásil predseda libanonskej vlády.
Libanonská armáda začala v utorok nasadzovať vojakov do „pilotných zón“ v oblastiach, ktoré boli donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka Washingtonom sprostredkovanej dohode medzi Izraelom a Libanonom.
Cieľom bezpečnostných pilotných zón je otestovať takýto postup v niekoľkých dedinách na oboch brehoch rieky Lítání a to predtým, než sa uplatní aj v ďalších oblastiach.
Dohodu však odmieta libanonské militantné hnutie Hizballáh. Jej súčasťou navyše nie je žiadny termín, ktorý by vytýčil úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu.
Libanonský prezident Džúzíf Awn počas utorkovej návštevy USA zdôraznil, že libanonská armáda je schopná odzbrojiť Hizballáh, ale až po odchode izraelských jednotiek z krajiny. „Hizballáh je možné odzbrojiť, ak si úprimne povieme, čo to skutočne vyžaduje: nutné je ukončenie okupácie a prevzatie plnej kontroly armádou,“ deklaroval.
Izraelskí predstavitelia však nepovažujú libanonské ozbrojené sily za dostatočne silné na to, aby Hizballáh odzbrojili. Preto tvrdia, že na juhu Libanonu sú potrebné izraelské jednotky, ktoré by tam vytvorili nárazníkovú zónu a udržali toto militantné hnutie podporované Iránom v dostatočnej vzdialenosti od izraelských hraníc.