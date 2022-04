Šalamúnove ostrovy nedovolia Číne postaviť na svojom území základňu

Honiara 1. apríla (TASR) - Šalamúnove ostrovy nedovolia Číne postaviť na svojom území vojenskú základňu, avšak rozsiahly bezpečnostný pakt s Pekingom napriek tomu uzatvoria. V piatok to vo vyhlásení uviedla kancelária predsedu vlády Šalamúnových ostrovov Manasseha Sogavareho, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Kancelária uviedla, že "vláda si je vedomá bezpečnostných dôsledkov prítomnosti vojenskej základne a nedovolí vznik takejto iniciatívy".



Detaily bezpečnostnej dohody vláda tichomorského štátu stále nezverejnila. Podľa návrhu paktu, ktorý medzičasom unikol na verejnosť, budú môcť čínske vojenské lode na ostrovoch napríklad dopĺňať zásoby. Aby dohoda vstúpila do platnosti, vyžaduje si podpis ministrov zahraničných vecí oboch krajín. K tomu zatiaľ nedošlo.



Prezident Mikronézie David Panuelo vo štvrtok vyzval svojho južného suseda, aby zmluvu nepodpisoval. Upozornil, že v dôsledku tohto paktu by v oblasti mohlo v budúcnosti dôjsť k ozbrojenej konfrontácii medzi Čínou a USA.



Nový Zéland varoval, že podpis bezpečnostného paktu medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi môže v regióne narušiť dlhodobú bezpečnostnú spoluprácu.



Austrálsky minister obrany Peter Dutton v piatok povedal, že rešpektuje pohľad premiéra Sogavareho, avšak vyzval ho na opatrnosť. Dutton v rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News Australia uviedol, že Čína zriadila v Juhočínskom mori 20 vojenských stanovíšť aj napriek tomu, že Spojeným štátom sľúbila, že región nebude militarizovať. Canberra sa obáva, že Peking urobí niečo podobné aj pri tichomorských ostrovoch. Dutton pripomenul, že vojenský prístav má Čína na Srí Lanke a očividne hľadá ďalšie miesta, kde by ich mohla budovať. Na Srí Lanke prevádzkuje čínska štátna spoločnosť prístav Hambantota, ktorý má v prenájme na 99 rokov. Srí Lanka predtým uviedla, že prístav nebude môcť byť využívaný na vojenské účely.



V roku 2018 ponúkla Čína Papue Novej Guinei svoje služby pri prebudovaní námornej vojenskej základne. Tento ostrovný štát však vtedy uprednostnil spoluprácu s Austráliou, informuje Reuters.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová v piatok upozornila, že bezpečnostný pakt medzi Šalamúnovými ostrovmi a Čínou by podkopal stabilitu regiónu.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok ubezpečilo, že pakt medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi sa "nezameriava na žiadnu tretiu stranu", pričom jeho účelom je ochrana verejného poriadku, životov a majetku a pomoc pri živelných pohromách.