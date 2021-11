Premiér Šalamúnových ostrovov: Ľudia chceli protestom zvrhnúť vládu

Sydney 28. novembra (TASR) - Premiér Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare vyhlásil, že násilné protesty v hlavnom meste Honiara zorganizovalo niekoľko ľudí so "zlým úmyslom" a s cieľom zvrhnúť jeho vládu. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



"Je úplne jasné, že nedávne udalosti boli dobre naplánované a zorganizované tak, aby ma pre nepodložené obvinenia bolo možné odstrániť z postu premiéra," povedal v televíznom prejave Sogavare, ktorý z postu premiéra odmieta rezignovať. Ďalej dodal, že sa "nikdy nepodriadi zlým úmyslom niekoľkých ľudí". "Chcem ukázať národu, že vláda je plne odhodlaná a nič s nami nepohne," povedal.



Najnovšie nepokoje podnietila frustrácia obyvateľov z ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu, ako aj dlhodobé spory medzi obyvateľmi najľudnatejšieho ostrova Malaita a centrálnou vládou sídliacou na ostrove Guadalcanal. Od roku 2019 sa nezhody ešte prehĺbili po tom, čo Sogavare rozhodol o prerušení diplomatických vzťahov s Taiwanom a zahraničnopolitickú orientáciu súostrovia orientoval smerom k Číne. Predstavitelia na ostrove Malaita tento krok kritizovali a kontakty s Taiwanom si zachovali, v dôsledku čoho dostávajú zahraničnú pomoc od Tchaj-peju i Washingtonu.



Tisíce ľudí - niektorí so sekerami a nožmi - sa podľa novinára AFP v piatok hnali čínskou štvrťou mesta Honiara a jej obchodnými štvrťami v centre. V čínskej štvrti došlo v dôsledku požiaru vo veľkosklade k explózii. Vo štvrtok musela polícia proti demonštrantom použiť slzotvorný plyn a gumové projektily. Miestna polícia v piatok na rozohnanie davu výtržníkov, ktorí sa chceli dostať do súkromnej rezidencie premiéra Manasseha Sogavareho, použila slzotvorný plyn a varovné výstrely.



Sogavare už predtým obvinil z tri dni trvajúcich násilných protestov - počas ktorých výtržníci podpaľovali budovy v hlavnom meste - niekoľkých jednotlivcov, ktorí podľa neho mnoho ďalších ľudí zmanipulovali falošnými informáciami. Povedal, že násilie, ktoré sa sústredilo na čínsku štvrť v hlavnom meste, spôsobilo Šalamúnovým ostrovom škody vo výške 25 miliónov amerických dolárov a zničilo 1000 pracovných miest. Premiér tiež zopakoval sľub, že títo "neidentifikovaní podnecovatelia násilia" budú vzatí na zodpovednosť.



Tichomorské súostrovie Šalamúnove ostrovy s populáciou okolo 700.000 ľudí sužuje etnické a politické napätie už desaťročia. V reakcii na súčasné nepokoje vyslala na Šalamúnové ostrovy Austrália svoje mierové sily - tak, ako aj v rokoch 2003–2017, avšak s tým rozdielom, že najnovšie nasadenie austrálskych jednotiek bude dočasné a očakáva sa, že potrvá niekoľko týždňov, pripomína AFP.