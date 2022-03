Šalamúnove ostrovy sa s Čínou dohodli na bezpečnostnom pakte

Honiara 31. marca (TASR) - Šalamúnove ostrovy a Čína sa dohodli na uzatvorení rozsiahlej bezpečnostnej dohody, ktorá podľa Západu umožní Číne rozšírenie svojho vojenského vplyvu do južného Tichomoria. Oficiálne uzavretie paktu si ešte vyžaduje podpis ministrov zahraničných vecí oboch krajín. Vo štvrtok to oznámila kancelária predsedu vlády v Honiare, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Návrh bezpečnostnej dohody prenikol na verejnosť minulý týždeň. Čína bude podľa neho môcť so súhlasom Šalamúnových ostrovov vysielať k ich územiu svoje lode, dopĺňať tam zásoby či absolvovať medzipristátia lietadiel podľa vlastnej potreby. Na žiadosť Honiary bude môcť byť na ostrovoch nasadená čínska polícia za účelom udržania "spoločenského poriadku". Čínske ozbrojené zložky budú môcť na základe paktu ochraňovať čínsky personál na Šalamúnových ostrovoch aj realizáciu významných projektov.



Spojené štáty a Austrália už dávnejšie vyslovovali obavy, že Čína sa v južnom Tichomorí bude snažiť postaviť námornú základňu.



Prezident Mikronézie David Panuelo prednedávnom upozornil svojho južného suseda, že v dôsledku tohto paktu by v oblasti mohlo v budúcnosti dôjsť k ozbrojenej konfrontácii medzi Čínou a Spojenými štátmi. Pripomenul, že v regióne prebiehali boje aj počas druhej svetovej vojny.



Premiér Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare v utorok odmietol kritiku obrannej dohody s tým, že nie je jeho zámerom "požiadať Čínu o vybudovanie vojenskej základne" na ostrovoch.