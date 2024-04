Šalamúnove ostrovy si 2. mája zvolia nového premiéra

Honiara 29. apríla (TASR) - Parlament na Šalamúnových ostrovoch sa vo štvrtok pokúsi zvoliť nového premiéra. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Poslanci tichomorskej krajiny sa stretnú v parlamente 2. mája, uviedol v pondelok v písomnom oznámení generálny guvernér David Vunagi. Nominácie na premiérsky post sa skončia v utorok popoludní.



"Nech žije náš národ Šalamúnových ostrovov a nech žije náš národný parlament," napísal Vunagi.



Súčasný pročínsky premiér Manasseh Sogavare si vo voľbách 17. apríla tesným rozdielom udržal svoje kreslo. Jeho strana však podľa predbežných výsledkov získala v 50-člennom parlamente iba 15 kresiel. To premiéra núti získavať potenciálnych koaličných partnerov, aby zostal pri moci.



Sogavare podpísal v roku 2022 bezpečnostný pakt s Pekingom a dohliadal na rýchle rozširovanie čínskych záujmov na celom súostroví. Ďalšie politické strany vyjadrili želanie obmedziť vplyv Číny v prípade, ak vytvoria vládu.



Štyri opozičné strany sa údajne spojili, aby bojovali o moc, čím sa spojila koalícia troch opozičných strán CARE s Jednotnou stranou Šalamúnových ostrovov (UP).



So spoločnými 20 mandátmi by podľa predbežných výsledkov museli získať ďalších poslancov, aby mali šancu vládnuť. Zvyšok kresiel patrí nezávislým poslancom a menším stranám.



Miestni obyvatelia používajú výraz "lúčny koník" pre nedeklarovaných politikov, ktorí sa na koaličných rokovaniach snažia "predať" svoje hlasy.



Podľa ústavy sa predseda vlády volí v tajnom hlasovaní zákonodarcov v parlamente. Kandidát, ktorý získa absolútnu väčšinu, sa stane predsedom vlády. Ak z prvého kola nevzíde jednoznačný víťaz, v ďalších kolách sa vyradia kandidáti s najnižším počtom hlasov.