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Šalamúnove ostrovy zasiahlo zemetrasenie
K otrasom došlo okolo 13.34 h miestneho času (03.34 h SEČ) v hĺbke 17 kilometrov približne 30 kilometrov juhovýchodne od mesta Lata.
Autor TASR
Honiara 9. novembra (TASR) - Šalamúnove ostrovy v južnom Tichomorí zasiahlo v pondelok zemetrasenie s magnitúdou 6,4. Podľa Americkej geologickej služby (USGS) neboli bezprostredne po zemetrasení hlásené škody ani ďalšie nebezpečenstvo, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
K otrasom došlo okolo 13.34 h miestneho času (03.34 h SEČ) v hĺbke 17 kilometrov približne 30 kilometrov juhovýchodne od mesta Lata. Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami (PTWC) v dôsledku zemetrasenia nevydalo výstrahu pred vlnou cunami.
USGS priradila zemetraseniu zelenú výstrahu, čo znamená, že v jeho dôsledku sa neočakávajú veľké materiálne škody ani straty na životoch. Zasiahnutá oblasť je riedko zaľudnená, vysvetľuje EFE. Nízke je aj riziko zosuvov pôdy.
Šalamúnove ostrovy ležia v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známej aj ako Tichomorský ohnivý kruh, ktorú vytvárajú hranice viacerých tektonických platní.
K otrasom došlo okolo 13.34 h miestneho času (03.34 h SEČ) v hĺbke 17 kilometrov približne 30 kilometrov juhovýchodne od mesta Lata. Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami (PTWC) v dôsledku zemetrasenia nevydalo výstrahu pred vlnou cunami.
USGS priradila zemetraseniu zelenú výstrahu, čo znamená, že v jeho dôsledku sa neočakávajú veľké materiálne škody ani straty na životoch. Zasiahnutá oblasť je riedko zaľudnená, vysvetľuje EFE. Nízke je aj riziko zosuvov pôdy.
Šalamúnove ostrovy ležia v oblasti s vysokou seizmickou aktivitou, známej aj ako Tichomorský ohnivý kruh, ktorú vytvárajú hranice viacerých tektonických platní.