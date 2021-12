Šalamúnske ostrovy zrušili po utíchnutí nepokojov zákaz vychádzania

Honiara 10. decembra (TASR) - Na Šalamúnových ostrovoch zrušili v piatok zákaz vychádzania, ktorý tam platil posledné dva týždne. Jeho zrušenie oznámil tamojší policajný komisár Mostyn Mangau, ktorého citovala agentúra AFP.



Súčasťou zákazu bolo aj to, že plavidlá z iných okolitých ostrovov nemohli prichádzať do prístavu v hlavnom meste Honiara.



Zákaz vychádzania platil na Šalamúnových ostrovoch od 26. novembra, pričom tamojšie úrady ho zaviedli v snahe dostať pod kontrolu protivládne protesty. Nepokoje sprevádzané násilím či rozsiahlym rabovaním vypukli o tri dni skôr a vyžiadali si aj minimálne tri obete na životoch.



Tamojšia centrálna banka vyčíslila škody spôsobené nepokojmi na 67 miliónov dolárov, pričom informovala, že v hlavnom meste Honiara bolo vyplienených a spálených 63 budov.



Do hlavného mesta prišlo v reakcii na protesty pomáhať tamojším úradom dohliadať na bezpečnosť aj približne 200 príslušníkov mierových síl z Austrálie, Papuy Novej Guiney, Nového Zélandu a Fidži.



Po potlačení protestov sa život na ostrovoch pomaly vracia do normálu, hoci politická situácia je tam naďalej napätá. Zatiaľ tiež nie je známe, kedy sa skončí zmienená medzinárodná mierová misia.



Najnovšie nepokoje podnietila frustrácia obyvateľov z ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu, ako aj dlhodobé spory medzi obyvateľmi najľudnatejšieho ostrova Malaita a centrálnou vládou sídliacou na ostrove Guadalcanal. Od roku 2019 sa nezhody ešte prehĺbili po tom, ako tamojší premiér Manasseh Sogavare rozhodol o prerušení diplomatických vzťahov s Taiwanom a zahraničnopolitickú orientáciu súostrovia orientoval smerom k Číne.



Sogavare v pondelok prežil parlamentné hlasovanie o nedôvere. Na ostrove Malaita však naďalej prevláda nesúhlas s jeho vládou, hoci tamojší obyvatelia sa zatiaľ do ulíc protestovať nevrátili.