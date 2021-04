Sálehí: Irán je v súvislosti s rokovaniami optimistický

Teherán 3. apríla (TASR) - Irán je optimistický v súvislosti s ďalším vývojom rozhovorov o oživení jadrovej dohody so svetovými mocnosťami spred šiestich rokov, ktoré majú vo Viedni pokračovať budúci týždeň.



"Chceme už konečne nájsť cestu z tej slepej uličky," povedal hlavný iránsky jadrový vyjednávač Alí Akbar Sálehí, ako ho citoval spravodajský server Entecháb (Entekhab.ir).



Dodal, že dôvodom na optimizmus je skutočnosť, že program rokovaní už nemá charakter politický, ale je technický a objektívne nestranný.



V piatok sa uskutočnila videokonferencia medzi Iránom a ďalšími piatimi účastníkmi viedenskej dohody z roku 2015 - Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom a Ruskom. Všetkých šesť týchto strán sa dohodlo, že rokovania o zachovaní jadrovej dohody a zároveň aj o možnom návrate Spojených štátov k nej budú pokračovať.



Tímy odborníkov sa zídu vo Viedni v utorok. Na rokovaniach sa zúčastnia aj predstavitelia Spojených štátov, a to prinajmenšom nepriamo, približuje agentúra DPA.



"Strelili by sme si do vlastnej nohy, keby sme tú dohodu chceli (nejakým spôsobom) znemožniť," konštatoval Sálehí pre spravodajský portál Entecháb.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)-, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



USA však v roku 2018, keď bol šéfom Bieleho domu Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán zároveň reagoval postupným porušovaním podmienok vyplývajúcich zo zmluvy.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k jadrovej dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých upustil po Trumpovom rozhodnutí. Teherán však s Washingtonom nesúhlasí v tom, že by mal ustúpiť ako prvý a tvrdí, že prvý krok musia naopak urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.