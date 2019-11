Sálehí: Irán produkuje už 5,5 kilogramov obohateného uránu denne

Teherán 11. novembra (TASR) - Šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Alí Akbar Sálehí povedal v pondelok agentúre AP, že Irán po obnove prevádzky v podzemnom jadrovom zariadení Fordú vyrába ešte viac nízko obohateného uránu. Teherán teraz podľa jeho slov denne vyprodukuje najmenej 5,5 kilogramu obohateného uránu.



Teherán má v súvislosti s tzv. jadrovou dohodou (JCPOA), ktorú dosiahol so svetovými mocnosťami v roku 2015, stanovené prísne limity na produkciu nízko obohateného uránu. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie voči Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.



Irán v reakcii na krok USA pozastavil plnenie viacerých záväzkov z jadrovej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Produkciu nízko obohateného uránu zvýšil z približne 450 gramov denne, ktoré vyrábal v súvislosti s dohodou, na súčasných 5,5 kilogramov.



Teherán v sobotu oznámil, že obohacuje urán na úroveň piatich percent, pričom jadrová dohoda stanovila Iránu hranicu obohacovania uránu na 3,67 percenta. Po vyše štyroch rokoch tiež opätovne spustil proces obohacovania uránu v podzemnom jadrovom zariadení Fordú ležiacom južne od Teheránu. To podľa dohody Irán nesmel robiť do roku 2030. Obohatený urán vyrába Irán aj v ďalšom jadrovom závode v 200 kilometrov vzdialenom Natanze.