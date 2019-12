Sálih: Turecká intervencia v Líbyi by destabilizovala celý región

Nikózia 29. decembra (TASR) – Turecká vojenská intervencia v Líbyi by destabilizovala nielen túto krajinu, ale celý región, vyhlásil Akíla Sálih, predseda medzinárodne neuznaného parlamentu so sídlom vo východolíbyjskom meste Tobruk.



Podľa agentúry DPA sa Sálih takto vyjadril po sobotňajšom stretnutí s cyperským ministrom zahraničných vecí Nikosom Christodulidesom v Nikózii.



Sálih vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby odmietlo legitimitu medzinárodne uznanej líbyjskej vlády sídliacej v Tripolise. "V najbližších dňoch líbyjský parlament podnikne kroky na zabezpečenie ukončenia medzinárodného uznania tejto vlády," citovala Sáliha agentúra AFP.



Sálih podľa svojich slov požiadal cyperského ministra zahraničných vecí, aby "odovzdal Európskej únii odkaz, nech zruší svoje uznanie tejto vlády". "Je čas vytvoriť novú vládu podporovanú líbyjským ľudom a parlamentom," zdôraznil.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok oznámil, že Turecko pošle svoje jednotky do Líbye hneď po tom, ako ho o to požiada medzinárodne uznávaná líbyjská vláda sídliaca v Tripolise.



Erdogan podľa agentúry Reuters dodal, že právny dokument týkajúci sa vyslania tureckých vojakov do Líbye predloží tureckému parlamentu na schválenie začiatkom januára. Podľa AFP by sa tak malo stať 7. januára.



Koncom novembra Ankara a Tripolis podpísali dohodu o rozdelení oblastí záujmu v Stredozemnom mori a vojenskej spolupráci.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.



Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty v Tripolise, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar. Ten podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.



Taliansky premiér Giuseppe Conte vidí ako možné riešenie situácie vytvorenie bezletovej zóny v Líbyi. Povedal to na svojej sobotňajšej koncoročnej tlačovej konferencii v Ríme.