Salisová: V Maďarsku je ohrozený právny štát
Salisová usporiadala tlačovú konferenciu po tom, čo JURI v neverejnom hlasovaní odporučil zamietnuť žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity v prípade Magyara i Salisovej.
Autor TASR
Brusel/Budapešť 24. septembra (TASR) - Talianska ľavicová europoslankyňa a antifašistická aktivistka Ilaria Salisová v stredu kritizovala maďarské súdnictvo a tvrdila, že režim premiéra Viktora Orbána porušil zásadu prezumpcie neviny a že je neustále prenasledovaná. Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) v utorok odporučil zachovať jej poslaneckú imunitu spolu s maďarským europoslancom a opozičným lídrom Péterom Magyarom. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V Maďarsku je vážne ohrozený právny štát a v krajine neexistuje nezávislé súdnictvo, ako na to už viackrát upozornil EP,“ uviedla v Bruseli Salisová, ktorá je v EP členkou politickej skupiny Ľavica (The Left).
Salisová usporiadala tlačovú konferenciu po tom, čo JURI v neverejnom hlasovaní odporučil zamietnuť žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity v prípade Magyara i Salisovej. Utorkové hlasovanie právneho výboru EP podľa jej vyjadrenia vyslalo pozitívny a dôležitý signál.
„Členovia výboru, ktorí hlasovali proti zrušeniu imunity, preukázali veľkú odvahu čeliť realite a uznať závažnosť situácie, a to aj napriek cunami dezinformácií a propagandy, ktorú rozpútal Orbánov režim a pravicoví populisti“, povedala.
O odobratie imunity v oboch prípadoch požiadala Budapešť, podľa kritikov to bolo na základe politických motívov, uviedla agentúra AFP.
Hlasovanie JURI má byť podkladom respektíve odporúčaním pre neskoršie konečné rozhodnutie EP na plenárnom zasadnutí.
Budapešť žiadala EP o odobratie imunity v prípade Magyara už trikrát. Jedna zo žiadostí súvisela s obvinením z krádeže, keď vytrhol mobilný telefón mužovi, ktorý ho filmoval v nočnom klube a hodil ho do Dunaja. V súčasnosti najsilnejší kritik a rival maďarského premiéra Viktora Orbána označil všetky prípady, v súvislosti s ktorými ho chce Budapešť stíhať, za fingované.
Salisová bola vo februári 2023 spoločne s ďalšími aktivistami zadržaná v Budapešti, kde protestovala proti zhromaždeniu neonacistov. Na zmienenom zhromaždení došlo k násilným potýčkam a polícia zadržala viacero ľudí vrátane Salisovej, ktorú obvinili z údajného útoku. Z väzby ju prepustili až po vyše roku.
Najskôr ju v máji 2024 premiestnili do domáceho väzenia v Budapešti. V júnových voľbách do EP ju zvolili za taliansku Alianciu zelených a ľavice (AVS), čím získala poslaneckú imunitu a vrátila sa do Talianska.
Jej prípad vyvolal v Taliansku pobúrenie a medzinárodnú pozornosť. V médiách sa objavovali zábery z pojednávania v Budapešti, na ktoré ju predviedli so spútanými nohami i rukami a reťazou okolo pása.
Utorňajšie hlasovanie výboru JURI označila samotná politička za „dôležitý a pozitívny“ signál. „Obhajoba mojej imunity neznamená vyhýbanie sa spravodlivosti, ale ochranu pred politickým prenasledovaním zo strany Orbánovho režimu,“ napísala Salisová v príspevku na platforme X. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že EP rozhodnutie potvrdí aj na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí.
AFP s odvolaním sa na dva dobre oboznámené nemenované zdroje píše, že JURI odporučil zamietnutie žiadosti o zrušenie jej imunity len tesne, pomerom hlasov 13 ku 12.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)