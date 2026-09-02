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Salma Hayek má 60 rokov a púta pozornosť od úsvitu do súmraku
Mexicko-americká herečka, ktorá dnes slávi 60 rokov, nepúta pozornosť len ženským pôvabom, ale aj hereckým talentom.
Autor TASR
Coatzacoalcos/Bratislava 2. septembra (TASR) - Začala v telenovele, ale zakrátko sa zaradila medzi hollywoodske hviezdy. Do amerických filmových štúdií ju priviedol režisér Roberto Rodriguez. Najprv ju obsadil do svojej časti v poviedkovej snímke Štyri izby a neskôr do „kultoviek“ Desperado a Od úsvitu do súmraku, v ktorých Salma Hayek predviedla výzor excentrickej mexickej krásky v plnom formáte.
Mexicko-americká herečka, ktorá dnes slávi 60 rokov, nepúta pozornosť len ženským pôvabom, ale aj hereckým talentom. Univerzálne to predviedla v životopisnej dráme Frida, v ktorej stvárnila výstrednú maliarku Fridu Kahlo.
Salma Valgarma Hayek Jiménezová sa narodila 2. septembra 1966 v meste Coatzacoalcos v mexickom štáte Veracruz. Vyrastala v dobre situovanej rodine libanonského obchodníka a mexickej opernej speváčky. Ako dvanásťročnú ju poslali do katolíckej internátnej školy v New Orleans. Mníšky však nezvládali skrotiť jej temperament, a tak sa po vylúčení zo školy vrátila domov.
V sedemnástich sa presťahovala k tete do Houstonu v Texase a po maturite začala študovať medzinárodné vzťahy na Universidad Iberoamericana v Mexico City, štúdium však pre hereckú kariéru nedokončila. V roku 1989 totiž dostala hlavnú úlohu v mexickej telenovele Teresa, ktorá z nej urobila v rodnej krajine obletovanú celebritu. Pozíciu mexickej hviezdy si upevnila aj drámou Mi vida loca (Môj bláznivý život) z roku 1993.
Salma Hayek však nechcela byť iba mexickou herečkou, túžila sa presadiť aj v Hollywoode. Presťahovala sa do Los Angeles, kde sa jej ujal filmový tvorca Rodriguez, ktorého upútala v snímke Môj bláznivý život. Najprv jej ponúkol úlohu vo svojej časti poviedkového filmu Štyri izby (1995), ale v tom istom roku nakrútil aj jednu zo svojich slávnach snímok a Desperado mexickú herečku zaradilo medzi hollywoodske hviezdy. V slávnej akčnej snímke si zahrala po boku Antonia Banderasa.
O rok neskôr zveril Rodriguez mexickej kráske jednu z výrazných úloh v ďalšej dnes už klasike Od úsvitu do súmraku. V trileri stvárnila zvodnú upírsku tanečnicu a nestratila sa medzi hviezdami ako George Clooney, Harvey Keitel či Juliette Lewisová.
V romantickej komédii Iba blázni sa ponáhľajú (1997) režiséra Andyho Tennanta si temperamentná herečka zahrala po boku Matthewa Perryho známeho z úspešného sitkomu Priatelia. Koncom 90. rokov účinkovala aj vo filmoch Klub 54 (r. Mark Cristopher, 1998), Fakulta (r. Roberto Rodriguez, 1998), Dogma (r. Kevin Smith, 1999) či v sci-fi westerne Wild Wild West (r. Barry Sonnenfeld, 1999), v ktorom sa v hlavnej úlohe predviedol Will Smith. Menšiu rolu stvárnila aj vo štyrmi Oscarmi ocenenej dráme Traffic - Nadvláda gangov (2000) rešpektovaného filmára Stevena Soderbergha.
Ako nesporne talentovaná herečka sa predstavila v životopisnej snímke Frida (2002), v ktorej sa presvedčivo prevtelila do svetoznámej mexickej maliarky Fridy Kahlo. Tragický príbeh o nekonformnej umelkyni, ktorá prežila búrlivý život so slávnym mexickým maliarom Diegom Riverom, herečka aj sama produkovala. Životopisnú drámu režírovala Julie Taymorová a Salmu Hayek za stvárnenie Fridy nominovali na Oscara a Zlatý glóbus.
Do jej rozsiahlej filmografie patrí tiež western Sexi Pistols (r. Espen Sandberg, Jachim Ronning, 2006), dráma Americano (Mathieu Demy, 2011), triler Divosi (r. Oliver Stone, 2012), komédia Grown Ups 2 (r. Dennis Dugan, 2013), „akčňák“ Everly (r. Joe Lynch, 2014), životopisná dráma Klan Gucci (r. Ridley Scott, 2021) alebo akčná komédia Sacrifice (r. Romain Gavras, 2025).
Od februára 2009 je Salma Hayek vydatá za francúzskeho podnikateľa François-Henri Pinaulta, s ktorým vychováva spoločnú dcéru.
Mexicko-americká herečka, ktorá dnes slávi 60 rokov, nepúta pozornosť len ženským pôvabom, ale aj hereckým talentom. Univerzálne to predviedla v životopisnej dráme Frida, v ktorej stvárnila výstrednú maliarku Fridu Kahlo.
Salma Valgarma Hayek Jiménezová sa narodila 2. septembra 1966 v meste Coatzacoalcos v mexickom štáte Veracruz. Vyrastala v dobre situovanej rodine libanonského obchodníka a mexickej opernej speváčky. Ako dvanásťročnú ju poslali do katolíckej internátnej školy v New Orleans. Mníšky však nezvládali skrotiť jej temperament, a tak sa po vylúčení zo školy vrátila domov.
V sedemnástich sa presťahovala k tete do Houstonu v Texase a po maturite začala študovať medzinárodné vzťahy na Universidad Iberoamericana v Mexico City, štúdium však pre hereckú kariéru nedokončila. V roku 1989 totiž dostala hlavnú úlohu v mexickej telenovele Teresa, ktorá z nej urobila v rodnej krajine obletovanú celebritu. Pozíciu mexickej hviezdy si upevnila aj drámou Mi vida loca (Môj bláznivý život) z roku 1993.
Salma Hayek však nechcela byť iba mexickou herečkou, túžila sa presadiť aj v Hollywoode. Presťahovala sa do Los Angeles, kde sa jej ujal filmový tvorca Rodriguez, ktorého upútala v snímke Môj bláznivý život. Najprv jej ponúkol úlohu vo svojej časti poviedkového filmu Štyri izby (1995), ale v tom istom roku nakrútil aj jednu zo svojich slávnach snímok a Desperado mexickú herečku zaradilo medzi hollywoodske hviezdy. V slávnej akčnej snímke si zahrala po boku Antonia Banderasa.
O rok neskôr zveril Rodriguez mexickej kráske jednu z výrazných úloh v ďalšej dnes už klasike Od úsvitu do súmraku. V trileri stvárnila zvodnú upírsku tanečnicu a nestratila sa medzi hviezdami ako George Clooney, Harvey Keitel či Juliette Lewisová.
V romantickej komédii Iba blázni sa ponáhľajú (1997) režiséra Andyho Tennanta si temperamentná herečka zahrala po boku Matthewa Perryho známeho z úspešného sitkomu Priatelia. Koncom 90. rokov účinkovala aj vo filmoch Klub 54 (r. Mark Cristopher, 1998), Fakulta (r. Roberto Rodriguez, 1998), Dogma (r. Kevin Smith, 1999) či v sci-fi westerne Wild Wild West (r. Barry Sonnenfeld, 1999), v ktorom sa v hlavnej úlohe predviedol Will Smith. Menšiu rolu stvárnila aj vo štyrmi Oscarmi ocenenej dráme Traffic - Nadvláda gangov (2000) rešpektovaného filmára Stevena Soderbergha.
Ako nesporne talentovaná herečka sa predstavila v životopisnej snímke Frida (2002), v ktorej sa presvedčivo prevtelila do svetoznámej mexickej maliarky Fridy Kahlo. Tragický príbeh o nekonformnej umelkyni, ktorá prežila búrlivý život so slávnym mexickým maliarom Diegom Riverom, herečka aj sama produkovala. Životopisnú drámu režírovala Julie Taymorová a Salmu Hayek za stvárnenie Fridy nominovali na Oscara a Zlatý glóbus.
Do jej rozsiahlej filmografie patrí tiež western Sexi Pistols (r. Espen Sandberg, Jachim Ronning, 2006), dráma Americano (Mathieu Demy, 2011), triler Divosi (r. Oliver Stone, 2012), komédia Grown Ups 2 (r. Dennis Dugan, 2013), „akčňák“ Everly (r. Joe Lynch, 2014), životopisná dráma Klan Gucci (r. Ridley Scott, 2021) alebo akčná komédia Sacrifice (r. Romain Gavras, 2025).
Od februára 2009 je Salma Hayek vydatá za francúzskeho podnikateľa François-Henri Pinaulta, s ktorým vychováva spoločnú dcéru.