Rushdie: Umelá inteligencia ohrozuje iba neoriginálnych autorov

Paríž 21. marca (TASR) – Nástroje umelej inteligencie môžu ohrozovať spisovateľov trilerov a vedeckej fantastiky, no chýba im originalita a humor na ohrozenie skutočných románopiscov. Napísal to spisovateľ Salman Rushdie vo francúzskom časopise publikovanom vo štvrtok. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



V článku preloženom do francúzštiny pre literárny časopis La Nouvelle Revue Francaise (NRF) Rushdie píše, že otestoval nástroj ChatGPT: Dal mu za úlohu napísať 200 slov v jeho vlastnom štýle a výsledok označil za "znôšku nezmyslov".



"Nikto z čitateľov, ktorí prečítali čo i len jedinú stránku toho, čo som napísal, si nemohol myslieť, že autorom som ja. Je to celkom upokojujúce," uvádza. Autor Satanských veršov pripúšťa, že schematickejších autorov by generatívne nástroje s umelou inteligenciou (AI) mohli ohroziť.



"Problém je, že tieto tvory sa veľmi rýchlo učia," vyhlásil. To by podľa neho mohlo znepokojovať autorov žánrov ako sú trilery alebo vedecká fantastika (sci-fi), kde originalita nie je taká dôležitá. Obzvlášť veľké riziko môžu predstavovať pre autorov píšucich pre televízie a filmy.



"Keďže Hollywood neustále tvorí nové a nové verzie tých istých filmov, umelú inteligenciu by mohli využiť na písanie scenárov," dodal Rushdie.



Schopnosti ChatGPT príkro zhodnotil ako neoriginálne a zdanlivo "absolútne prosté všetkého zmyslu pre humor".



Rushdie od vydania svojho románu Satanské verše z roku 1988 čelí vyhrážkam smrťou. Už zosnulý najvyšší iránsky vodca ajatolláh Chomejní v roku 1989 vydal fatvu (stanovisko podľa islamskej právnej vedy), ktorou vyzval moslimov, aby pre rúhanie zabili spisovateľa a každého, kto sa na vydaní Satanských veršov podieľal.



Spisovateľ vlani v auguste prežil pokus o vraždu, keď naňho v New Yorku zaútočil 24-ročný Američan libanonského pôvodu a nožom ho vážne zranil. Rushdie odvtedy nevidí na pravé oko.