Salman Rushdie: Po takmer smrteľnom útoku z vlaňajška opäť píšem

Londýn 23. mája (TASR) - Britsko-americký spisovateľ indického pôvodu Salman Rushdie v utorok vyhlásil, že sa vrátil k písaniu po tom, ako ho minulý rok na podujatí v Spojených štátoch dobodali. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Rushdie prišiel do Británie, kde mu udelili exkluzívne kráľovské vyznamenanie Rad spoločníkov cti (Companion of Honour) za zásluhy v oblasti literatúry.



Skupina držiteľov tohto vyznamenania pozostáva z britského panovníka a nie viac ako 65 žijúcich laureátov. Ocenenie je určené výlučne pre občanov krajín Spoločenstva národov (Commonwealthu). Rad založil v roku 1917 britský kráľ Juraj V. za zásluhy v oblasti umenia, literatúry, vedy, politiky a priemyslu.



Rushdie (75) po slávnostnom ceremoniáli na Windsorskom hrade pri Londýne povedal, že mu zotavovanie sa "chvíľu trvalo", ale podľa jeho vlastných slov už opäť začal pracovať.



Oceňovaný spisovateľ, ktorý už 20 rokov žije v New Yorku, prišiel o jedno oko po tom, ako ho v auguste minulého roka počas prednášky v neziskovom vzdelávacom centre Chautauqua Institution v štáte New York nožom napadol 24-ročný muž.



Rushdie utrpel viaceré zranenia, v dôsledku ktorých prišiel aj o mobilitu jednej ruky.



Vo februári, v čase vydania jeho najnovšieho románu "Mesto víťazstva", spisovateľ v prvom rozhovore od útoku uviedol, že mal pri písaní veľké problémy a trpel post-traumatickým stresom.



Rushdie po investitúre, ktorú viedla kráľovská princezná Anne, vyhlásil, že je preňho "veľkou cťou" byť ocenený za svoje "celoživotné" dielo. Spisovateľ bol uvedený do rytierskeho stavu v roku 2007.



Rushdie sa roky skrýval po tom, ako iránsky ajatolláh Chomejní naňho vydal v roku 1989 fatvu, v ktorej vyzýval na jeho zabitie za údajné rúhačstvo v románe "Satanské verše".



Rushdie sa minulý týždeň vo štvrtok po prvýkrát od útoku objavil na verejnosti. V New Yorku sa zúčastnil na výročnom galavečere organizácie PEN America, ktorá sa zaoberá literatúrou a slobodou prejavu a ktorej bol kedysi predsedom.