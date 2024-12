Salome Zurabišviliová vystúpi v stredu v europarlamente

Brusel/Štrasburg 17. decembra (TASR) - Končiaca gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová vystúpi v stredu (18. 12.) v Európskom parlamente (EP). V utorok to v správe pre médiá uviedol Výbor EP pre zahraničné veci, informuje bruselský spravodajca TASR.



Parlamentný výbor spresnil, že Zurabišviliová sa europoslancom prihovorí v stredu o 8.30 h SEČ. Jej prejav by mal byť zameraný na súčasnú politickú situáciu a napätie v Gruzínsku.



Gruzínsko v posledných týždňoch zažíva masívne protesty po rozhodnutí vlády pozastaviť prístupový proces krajiny s EÚ. Vláda, v ktorej dominuje prorusky orientovaná strana Gruzínsky sen, k tomuto rozhodnutiu pristúpila po parlamentných voľbách v októbri 2024.



Prezidentka, opozícia aj občianska spoločnosť tieto voľby označujú za sporné a poukazujú na to, že odhady voličských nálad počas volieb naznačovali víťazstvo opozičných strán.



Zurabišviliová, ktorá je prezidentkou Gruzínska od roku 2018, vyhlásila, že voľby boli zmanipulované.



Poslanci EP v uznesení prijatom 28. novembra odmietli výsledok parlamentných volieb v Gruzínsku a vyzvali na ich zopakovanie v priebehu jedného roka.



Funkčné obdobie súčasnej prezidentky sa skončí 29. decembra, pričom nový gruzínsky parlament nedávno vymenoval za jej nástupcu Michaila Kavelašviliho.



Prezidentka v minulosti pôsobila aj ako šéfka gruzínskej diplomacie a veľvyslankyňa vo Francúzsku.