Salvádor navrhol Venezuele výmenu väzňov, aj tých deportovaných z USA

San Salvador 21. apríla (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele v nedeľu navrhol svojmu venezuelskému náprotivkovi Nicolásovi Madurovi dohodu o výmene väzňov. Na jej základe by bolo 252 Venezuelčanov deportovaných z USA a uväznených v Salvádore poslaných do ich rodnej vlasti. Výmenou za nich žiada Bukele prepustenie rovnakého počtu „politických väzňov“ zadržiavaných vo Venezuele. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Bukele v príspevku na sieti X vymenoval niekoľko rodinných príslušníkov vysokopostavených predstaviteľov venezuelskej opozície, novinárov a aktivistov, ktorých úrady zadržali počas minuloročných protivládnych protestov. Tie vypukli bezprostredne po sporných júlových prezidentských voľbách, za víťaza ktorých bol vyhlásený Maduro.



„Jediný dôvod, prečo sú uväznení, je ten, že sa postavili proti vám a vašim volebným podvodom,“ odkázal Bukele Madurovi. Zároveň mu navrhol „humanitárnu dohodu zahŕňajúcu repatriáciu 252 deportovaných Venezuelčanov výmenou za prepustenie a odovzdanie rovnakého počtu z tisícov politických väzňov, ktorých zadržiavate“.



Salvádorský prezident sa podľa agentúry Reuters zmienil aj o takmer 50 občanoch iných národností zadržiavaných vo Venezuele, vrátane americkej, nemeckej, francúzskej a českej, ktorých prepustenie žiada v rámci navrhovanej výmeny.



Venezuelská vláda tvrdí, že v krajine nie sú žiadni politickí väzni a že uväznené osoby boli odsúdené za zločiny. Mimovládne organizácie však upozorňujú, že viac ako 800 ľudí je zadržiavaných z politických dôvodov. Vláda takisto popiera, že by Venezuelčania deportovaní Spojenými štátmi mali väzby na gangy.



Bukeleho návrh prichádza v čase, keď je Salvádor pod drobnohľadom za to, že prijal osoby z Venezuely a Salvádoru, ktorých deportovala administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bez dostatočných dôkazov ich obvinila z toho, že sú členmi gangov. napísala AP. Momentálne sú umiestnení v notoricky známom salvádorskom väzení s označením CECOT, a to na základe dohody, v rámci ktorej Washington platí salvádorskej vláde ročne šesť miliónov dolárov.