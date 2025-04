Salvádor neplánuje vrátiť do USA omylom deportovaného muža

Washington 15. apríla (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele v pondelok počas návštevy Bieleho domu uistil svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, že do USA nevráti neprávom deportovaného muža z amerického štátu Maryland. Uľahčiť návrat Kilmara Abrega Garcíu, ktorý sa momentálne nachádza v salvádorskej väznici s maximálnym stupňom stráženia, Trumpovej administratíve nariadil aj Najvyšší súd USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dvadsaťdeväťročný Abrego García žil v Spojených štátoch legálne a s pracovným povolením. V marci bol spolu s viac než 200 ďalšími osobami deportovaný do Salvádoru. Väznení sú v takzvanom „centre pre zadržiavanie teroristov“ známom tvrdými podmienkami, v ktorom sa nachádzajú tisíce osôb podozrivých z členstva v gangoch.



„Samozrejme, že to neurobím,“ odpovedal Bukele novinárom na otázku, či pošle Abrega Garcíu, ktorého označil za „teroristu“, späť do Spojených štátov. „Táto otázka je absurdná.... Ako môžem prepašovať teroristu do Spojených štátov?“ dodal.



Prípad vyvolal kritiku a znepokojenie zo strany ľudskoprávnych organizácií i verejnosti. Americká administratíva o mužovi tvrdí, že je členom gangu MS-13, hoci nikdy nebol obvinený ani odsúdený za trestný čin. Naopak, podľa jeho právnikov neexistujú žiadne dôkazy na takéto tvrdenia. Biely dom medzitým priznal, že muža do Salvádoru deportovali nedopatrením.



Najvyšší súd USA potvrdil príkaz súdu nižšej inštancie, ktorý vláde nariadil „uľahčiť a uskutočniť“ návrat Abrega Garcíu, ale zároveň uviedol, že pojem „uskutočniť“ je nejasný a môže prekročiť právomoci tohto súdu.



Trump v piatok novinárom povedal, že jeho administratíva deportovaného muža privedie späť, ak jej to nariadi najvyšší súd. V nedeľňajšom podaní na súd však jeho administratíva uviedla, že nemá povinnosť Abregovi Garcíovi pomôcť dostať sa z väzenia v Salvádore.



Trump na stretnutí v Oválnej pracovni Bukeleho pochválil za to, že sprístupnil väzenský systém Salvádoru na umiestnenie údajných členov gangov a zadržaných osôb, ktoré chcel americký prezident deportovať.



„Pomáhate nám a my si to vážime,“ povedal Trump Bukelemu s tým, že do Salvádora pošle čo najviac ľudí žijúcich v USA nelegálne. Zároveň zopakoval, že dokonca zvažuje deportáciu niektorých občanov USA, ktorí spáchali násilné trestné činy. „Som za,“ povedal Trump a požiadal ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú, aby sa touto myšlienkou zaoberala.