Po bahennom zosuve v Salvádore zostalo deväť mŕtvych a 35 nezvestných

Nejapa 31. októbra (TASR) - Najmenej deväť mŕtvych a 35 nezvestných si vyžiadal masívny zosuv bahna vyvolaný intenzívnymi dažďovými zrážkami, ku ktorému došlo v piatok neďaleko salvádorského hlavného mesta San Salvador.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP, citujúc miestne úrady.



"Je to tragédia," vyhlásil salvádorský minister vnútra Mario Durán s tým, že deväť tiel vytiahli z dráhy štvorkilometrového bahnotoku. "V noci bol obrovský dážď, čo vyvolalo zosuv pôdy, ktorý zasiahol 135 domov. Stále je nezvestných 35 osôb," dodal.



Na záchrannej operácii sa zúčastnilo približne 300 hasičov, policajtov a vojakov. "Naše pátracie tímy prečesávajú oblasť s rozlohou štyroch kilometrov štvorcových," uviedol ďalej Durán.



Podľa ministra obrany Reného Merina Monroya bol na scénu vyslaný i špeciálny armádny tím so psami.



Prúd vody, bahna a balvanov sa prehnal cez hlavnú cestu spájajúcu metropolu so severnou časťou krajiny, až pokiaľ nedosiahol rozsadlinu, ktorá pretína stred mesta Nejapa s 30.000 obyvateľmi. Mesto leží zhruba 15 kilometrov severne od San Salvadoru.



Živel v tomto meste zničil desiatky domov a pripravil tu o život najmenej dvoch ľudí. Starosta Adolfo Barrios vyhlásil, že táto tragédia by mala podnietiť "dôkladnú revíziu celého rozvojového modelu" v krajine.



V roku 1982 zosuv pôdy v salvádorskom meste Montebello zničil 160 domov a zabil viac než 300 ľudí.