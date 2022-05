Salvádor predĺžil výnimočný stav, pokračuje vo vojne proti gangom

San Salvador 26. mája (TASR) - Výnimočný stav, ktorý bol v Salvádore vyhlásený v marci v rámci "vojny" proti zločineckým gangom, bude platiť ďalších 30 dní. V noci na štvrtok o tom hlasovaním rozhodol salvadorský Kongres, informovala agentúra AP. Pripomenula, že ide o druhé predĺženie výnimočného stavu, ktorý v Salvádore platí od konca marca.



Minister vnútornej bezpečnosti Gustavo Villatoro, ktorý v Kongrese návrh predkladal, prisľúbil, že "vojna" vlády proti gangom bude pokračovať, aj keď počet vrážd v krajine od vyhlásenia výnimočného stavu prudko klesol.



"Táto vojna bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné, a do takej miery, do akej to verejnosť bude naďalej požadovať," povedal Villatoro.



Počas platnosti výnimočného stavu bolo v Salvádore zadržaných už asi 34.500 osôb podozrivých z členstva v zločineckých gangoch. Organizácie na ochranu ľudských práv, ktoré kritizovali niektoré opatrenia platné počas výnimočného stavu, upozorňujú, že zatýkanie je často svojvoľné - na základe vzhľadu podozrivej osoby alebo miesta, kde žije.



Prieskumy verejnej mienky však naznačujú, že výnos podpísaný prezidentom Nayibom Bukelem má silnú podporu medzi Salvádorčanmi, ktorí už majú dosť vrážd a vydierania.



Výnimočný stav bol vyhlásený po sérii vrážd z konca marca, keď boli zločinecké gangy obvinené zo 62 vrážd spáchaných počas jediného víkendu. Takúto zločinnosť Salvádor - krajina so 6,5 miliónmi obyvateľov - nezažil roky, konštatovala agentúra AP.



AP dodala, že gangy terorizujú krajinu svojou brutalitou a zastrašovaním a do emigrácie vyhnali tisíce ľudí, čo sa báli o svoje životy alebo životy svojich detí, ktoré bývajú do gangov verbované nasilu.



Gangy majú najväčší vplyv v najchudobnejších štvrtiach Salvádoru, kde autorita štátu prakticky absentuje. Likvidujú aj ekonomiku, keď vymáhajú peniaze aj od tých najmenej zarábajúcich a nútia firmy, ktoré nemôžu alebo nechcú platiť, aby skončili s podnikaním.