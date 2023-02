Salvádor predĺžil výnimočný stav o ďalších 30 dní

San Salvador 15. februára (TASR) — Salvádorský parlament vláda v noci na stredu o ďalších 30 dní predĺžil výnimočný stav, ktorý v marci 2022 vyhlásil prezident Nayib Bukele ako súčasť boja proti tamojším ozbrojeným gangom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Počas trvania výnimočného stavu, ktorý bol od vlaňajšieho marca predĺžený už 11-krát, bolo zadržaných viac ako 64.000 osôb podozrivých z členstva v gangoch.



"Situácia v krajine sa už začala meniť a preto neurobíme krok späť. Je to najmä dôsledok úspešných výsledkov, ktoré sme dosiahli v uliciach. Plánujeme sa nadobro zbaviť všetkých gangov," vyhlásil šéf salvádorského kongresu Ernesto Castro.



Podľa Bukeleho je až 80 percent územia Salvádoru pod kontrolou zločineckých skupín. Výnimočný stav sa rozhodol vyhlásiť po sérii vrážd, ktoré pripisoval práve gangom.



Agentúra AFP pripomína, že takmer 4000 zadržaných osôb bolo medzičasom prepustených na slobodu, keďže sa nepreukázalo, že by spáchali nejaký trestný čin.



Opakovane predlžovaný výnimočný stav v Salvádore je však terčom kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií, ktoré tvrdia, že to umožňuje úradom zatýkať občanov i bez zatykača.