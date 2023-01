Salvádor prepustil 3000 osôb zadržaných počas vojny proti gangom

San Salvador 18. januára (TASR) - Salvádorská vláda vyhlásila za nevinných a prepustila na slobodu najmenej 3000 ľudí, ktorí boli zadržaní počas zásahov proti tamojším zločineckým gangom. V noci na stredu to oznámil salvádorský prezident Nayib Bukele, informovala agentúra AFP.



Úrady v Salvadore vlani spustili rozsiahlu operáciu voči gangom, počas ktorej bolo zatknutých viac ako 61.000 osôb podozrivých z členstva v skupinách organizovaného zločinu.



Vedenie "vojny" proti gangom umožnilo zavedenie výnimočného stavu, ktorý v tejto stredoamerickej krajine platí už od marca 2022. Vláda minulý týždeň schválila jeho predĺženie do 15. februára.



Výnimočný stav bol zavedený po sérií vrážd spojených so zločineckými gangmi, ktoré sú obzvlášť aktívne nielen v tomto štáte, ale i okolitých krajinách Strednej Ameriky.



Toto rozhodnutie kritizujú aktivisti bojujúci za ochranu ľudských práv, ktorí tvrdia, že vyhlásenie mimoriadneho stavu umožňuje salvádorským úradom zatýkať občanov aj bez zatykača.