Prezident Salvádoru povolil použiť voči gangom smrtiacu silu

Na snímke dozorcovia s ochrannými rúškami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu strážia väzňov sediacich v rúškach počas bezpečnostnej akcie na potlačenie aktivít gangov na verejnosti, ktorú nariadil salvádorský prezident Nayib Bukele vo väznici Izalco v El Salvadore 25. apríla 2020. Foto: TASR/AP

San Salvador 27. apríla (TASR) - Prezident Salvádoru Nayib Bukele povolil príslušníkom polície a armády použitie "smrtiacej sily" voči členom miestnych zločineckých gangov. Prezident chce týmto opatrením bojovať proti zvýšenej miere násilia, ktoré túto stredoamerickú krajinu zasiahlo v čase pandémie ochorenia COVID-19.Bukele nariadil ešte v piatok obmedzenie pohybu osôb vo väzeniach, v ktorých si svoj trest odpykávajú členovia miestnych gangov. Stalo sa tak po tom, ako v Salvádore zaznamenali 24 vrážd za jeden deň, čo bolo najviac od Bukeleho nástupu do úradu v júni 2019.Prezident však musel opatrenia ešte viac sprísniť, keď sa do nedeľňajšieho večera odohralo ďalších 29 vrážd.vyhlásil v nedeľu prezident. Bukele poukázal na to, že gangy zneužívajú zaneprázdnenosť salvádorských bezpečnostných zložiek, ktoré musia pomáhať pri boji s pandémiou.Salvádorská vláda cez víkend tiež nariadila, aby boli príslušníci znepriatelených gangov umiestnení v spoločných celách. Toto opatrenie má skomplikovať vzájomnú komunikáciu väznených členov v rámci ich gangu.V salvádorských väzeniach sa momentálne nachádza 12.862 členov gangov.