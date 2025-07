Salvádor si predvolal veľvyslankyňu v Mexiku pre spory ohľadom drog

San Salvador 10. júla (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele v stredu uviedol, že si nechal predvolať na konzultácie veľvyslankyňu v Mexiku pre obvinenia mexického ministra bezpečnosti Omara Garcíu Harfucha. Podľa ministra v Mexiku pristálo lietadlo s vyše 400 kilogramami kokaínu zo Salvádora. Bukele obvinenia odmieta, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.



García Harfuch v utorok počas každodenného brífingu prezidentky hovoril o zhabaných drogách. Spomenul aj prerušený let v mexickom štáte Colima. Podľa jeho slov lietadlo letelo zo Salvádora a viezlo 428 kilogramov kokaínu. Polícia zadržala jeho trojčlennú posádku.



V príspevku na sociálnej sieti X Bukele napísal, že Mexiko musí objasniť a uviesť na správnu mieru utorkové komentáre ministra Harfucha.



„Predvolávame našu veľvyslankyňu v Mexiku na konzultácie o tejto situácii. Lietadlo letelo nad Tichým oceánom a nikdy sa nedotklo salvádorského územia,“ napísal Bukele a pripojil mapu údajnej trasy lietadla. Podľa nej letelo popri pobreží Kostariky južne od Salvádoru a následne ponad Tichý oceán.



García Harfuch v reakcii uviedol, že mexické úrady prvýkrát zachytili lietadlo asi 200 kilometrov južne od San Salvadoru. Bukele tvrdil, že celá posádka boli Mexičania a Harfuch to medzičasom potvrdil. Zdôraznil, že „rešpektuje a váži si Salvádorčanov“.



„Salvádor neukrýva zločincov ani netoleruje pašeráctvo, nerobili sme to predtým a nebudeme to robiť teraz. Nedovolíme im zapojiť nás do operácií, za ktoré nie sme zodpovední,“ dodal Bukele.