Salvádor zabránil senátorovi USA navštíviť chybne deportovaného Garciu

San Salvador 17. apríla (TASR) - Americký demokratický senátor a člen výboru pre zahraničné vzťahy Chris Van Hollen v stredu uviedol, že úrady v Salvádore mu neumožnili stretnúť sa s Kilmarom Abregom Garciom. Tohto Salvádorčana Spojené štáty chybne deportovali do známeho väzenia v jeho vlasti. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Van Hollen pricestoval do Salvádoru v stredu a počas rokovania s viceprezidentom Félixom Ulloaom sa pokúsil dosiahnuť prepustenie Garciu. Viceprezident však povedal, že mu nemôže umožniť stretnutie ani telefonický kontakt. Takisto ho ani neprepustia, keďže Spojené štáty zaplatili za jeho uväznenie.



„Prečo by mala vláda Spojených štátov zaplatiť vláde Salvádoru za väznenie muža, ktorý bol protizákonne unesený z USA a nespáchal žiaden zločin?“ uviedol Van Hollen.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vyhlásila, že senátor zrejme používa peniaze daňových poplatníkov na to, aby zaistil „prepustenie deportovanému nelegálnemu teroristovi“ z (gangu) MS-13. „Je strašné a smutné, že senátor Van Hollen a demokrati, ktorí dnes tlieskajú jeho ceste do Salvádoru, nemajú ani štipku zdravého rozumu či empatie pre svojich vlastných voličov, našich občanov,“ povedala novinárom.



Najvyšší súd Spojených štátov prikázal vláde Donalda Trumpa, aby zabezpečila návrat Abrega Garciu, pretože jeho deportácia bola „administratívnym pochybením“.



Salvádorský prezident Nayib Bukele počas pondelkového stretnutia v Bielom dome s Trumpom oznámil, že neplánuje Garciu vrátiť do USA. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov uviedlo, že nemá právomoci na to, aby muža priviedlo späť do krajiny.



Abrego Garcia zo Salvádoru odišiel ako 16-ročný, aby sa vyhol násiliu gangov, povedal jeho právnik. Od roku 2019 žil v USA legálne a mal aj pracovné povolenie.



Minulý mesiac bol spolu s viac než 200 ďalšími osobami deportovaný z krajiny. V Salvádore sú väznení v „centre pre zadržiavanie teroristov“ (CECOT) v meste Tecoluca. Väzenie je známe tvrdými podmienkami a krajina tam zadržiava tisíce osôb podozrivých z členstva v gangoch. Prípad vyvolal kritiku a znepokojenie ľudskoprávnych organizácií i verejnosti.



Americká vláda tvrdí, že Abrego Garcia je členom gangu MS-13, hoci nikdy nebol obvinený ani súdený za trestný čin. Jeho právnici zdôrazňujú, že pre jeho údajné členstvo v gangu neexistujú žiadne dôkazy.