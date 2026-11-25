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Salvádorčan Ábrego García pricestoval do Španielska
Imigračný sudca pritom už v roku 2019 rozhodol, že ho nemožno deportovať do Salvádora, pretože mu tam hrozilo nebezpečenstvo zo strany gangu, ktorý sa vyhrážal jeho rodine.
Autor TASR
Madrid 25. novembra (TASR) - Salvádorčan Kilmar Ábrego García, ktorého americké úrady v roku 2025 omylom deportovali do vlasti, pricestoval v stredu do Španielska. Spojené štáty opustil dobrovoľne po mesiacoch právnych sporov s administratívou prezidenta Donalda Trumpa. Jeho odchod môže uzavrieť jeden z najvýraznejších prípadov Trumpovej imigračnej politiky, uviedla agentúra AP.
Ábrego García, ktorý má americkú manželku a dieťa, žil niekoľko rokov v štáte Maryland. Do USA prišiel nelegálne ako tínedžer. V marci 2025 ho zatkli v Baltimore a deportovali do väznice v Salvádore. Americké úrady neskôr tento krok označili za administratívnu chybu.
Imigračný sudca pritom už v roku 2019 rozhodol, že ho nemožno deportovať do Salvádora, pretože mu tam hrozilo nebezpečenstvo zo strany gangu, ktorý sa vyhrážal jeho rodine. Povolené mu bolo žiť a pracovať v USA pod dohľadom imigračných úradov, nedostal však povolenie na trvalý pobyt.
Po návrate do USA v júni 2025 čelil ďalším pokusom o deportáciu, tentoraz do viacerých afrických krajín. Americké úrady ho neskôr obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v utorok oznámilo, že Ábrego García sa v rámci rozhodnutia o vyhostení sám deportoval do Španielska. Podľa ministerstva za odchod nedostal žiadne výhody a nebude sa môcť vrátiť do USA. Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin na sociálnej sieti X uviedol, že ho odchod Ábrega Garcíu potešil. Zopakoval pritom obvinenia, že Salvádorčan je členom gangu, čo Ábrego García opakovane poprel.
Americká federálna sudkyňa Paula Xinisová v stredu po potvrdení jeho odchodu z USA nariadila zastavenie konania týkajúceho sa jeho prípadu. Zverejnila tiež rozhodnutie, podľa ktorého mu vláda umožnila odísť do ktorejkoľvek krajiny, ktorá ho prijme. Pred odletom mu nariadila odstrániť elektronický monitorovací náramok.
Právnik Ábrega Garcíu Simon Sandoval-Moshenberg označil odchod za dočasný. Podľa neho má Ábrego García viacero možností, ako sa v budúcnosti vrátiť do USA, keďže je manželom americkej občianky a otcom amerického občana. Návrat však neočakáva počas súčasnej Trumpovej administratívy. Predpokladá, že ďalšia vláda by mohla uprednostniť opätovné spojenie rodiny a jeho návrat do Marylandu.
Ábrego García sa podľa právnika rozhodne, kde sa nasledujúce dva roky usadí, aby vyčkal na koniec Trumpovho funkčného obdobia. Jeho imigračný status v Španielsku zatiaľ nie je známy.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že ho neprekvapuje výber Španielska. Na sociálnej sieti X kritizovalo imigračnú politiku španielskej vlády, ktorú označilo za politiku otvorených hraníc podporujúcu nelegálnu migráciu.
Ábrego García, ktorý má americkú manželku a dieťa, žil niekoľko rokov v štáte Maryland. Do USA prišiel nelegálne ako tínedžer. V marci 2025 ho zatkli v Baltimore a deportovali do väznice v Salvádore. Americké úrady neskôr tento krok označili za administratívnu chybu.
Imigračný sudca pritom už v roku 2019 rozhodol, že ho nemožno deportovať do Salvádora, pretože mu tam hrozilo nebezpečenstvo zo strany gangu, ktorý sa vyhrážal jeho rodine. Povolené mu bolo žiť a pracovať v USA pod dohľadom imigračných úradov, nedostal však povolenie na trvalý pobyt.
Po návrate do USA v júni 2025 čelil ďalším pokusom o deportáciu, tentoraz do viacerých afrických krajín. Americké úrady ho neskôr obvinili z organizovania nelegálnej prepravy migrantov, trestné konanie však bolo zastavené.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti v utorok oznámilo, že Ábrego García sa v rámci rozhodnutia o vyhostení sám deportoval do Španielska. Podľa ministerstva za odchod nedostal žiadne výhody a nebude sa môcť vrátiť do USA. Minister vnútornej bezpečnosti Markwayne Mullin na sociálnej sieti X uviedol, že ho odchod Ábrega Garcíu potešil. Zopakoval pritom obvinenia, že Salvádorčan je členom gangu, čo Ábrego García opakovane poprel.
Americká federálna sudkyňa Paula Xinisová v stredu po potvrdení jeho odchodu z USA nariadila zastavenie konania týkajúceho sa jeho prípadu. Zverejnila tiež rozhodnutie, podľa ktorého mu vláda umožnila odísť do ktorejkoľvek krajiny, ktorá ho prijme. Pred odletom mu nariadila odstrániť elektronický monitorovací náramok.
Právnik Ábrega Garcíu Simon Sandoval-Moshenberg označil odchod za dočasný. Podľa neho má Ábrego García viacero možností, ako sa v budúcnosti vrátiť do USA, keďže je manželom americkej občianky a otcom amerického občana. Návrat však neočakáva počas súčasnej Trumpovej administratívy. Predpokladá, že ďalšia vláda by mohla uprednostniť opätovné spojenie rodiny a jeho návrat do Marylandu.
Ábrego García sa podľa právnika rozhodne, kde sa nasledujúce dva roky usadí, aby vyčkal na koniec Trumpovho funkčného obdobia. Jeho imigračný status v Španielsku zatiaľ nie je známy.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že ho neprekvapuje výber Španielska. Na sociálnej sieti X kritizovalo imigračnú politiku španielskej vlády, ktorú označilo za politiku otvorených hraníc podporujúcu nelegálnu migráciu.