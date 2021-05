Salvádorská vláda odvolala ústavných sudcov i generálneho prokurátora

San Salvador 3. mája (TASR) - Novozvolená salvádorská vláda na svojom prvom zasadnutí v parlamente v sobotu odvolala ústavných sudcov a generálneho prokurátora Raúla Melaru s tým, že počas výkonu funkcie sledovali vlastné záujmy. Opozícia však počas rokovania obvinila prezidenta Nayiba Bukeleho, že sa snaží dostať súdnictvo pod kontrolu vlády, informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.



"Ide o jasný štátny prevrat - rozkladá sa tu ústavný orgán," uviedol Enrique Anaya z Iberoamerického ústavu pre ústavné právo (IIDC) pre tamojší denník La Prensa Gráfica.



Bukeleho strana Nové nápady (Nuevas Ideas) vyšla z marcových parlamentných volieb ako najsilnejší politický subjekt. V Národnom zhromaždení má dvojtretinovú väčšinu a vládne spolu s Veľkou alianciou za národnú jednotu (GANA). Prezident sa nedávno dostal do konfliktu s ústavnými sudcami po tom, ako zrušili niekoľko jeho dekrétov zameraných na boj s pandémiou COVID-19.



Bukele je opakovane kritizovaný za svoj autoritársky štýl vládnutia. "Bukele porušuje právny poriadok a chce sústrediť všetku moc do svojich rúk," vyhlásil regionálny riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco.



Znepokojenie nad vyhrotenou situáciou v Salvádore dal najavo aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



"Hovoril som dnes so salvádorským prezidentom Nayibom Bukelem a vyjadril som vážne znepokojenie nad včerajším krokom, ktorý podkopáva autoritu najvyššieho súdu, ako aj generálneho prokurátora Melaru. Demokratický režim si vyžaduje rešpektovanie deľby moci pre dobro všetkých Salvádorčanov," uviedol v nedeľu na Twitteri šéf diplomacie USA.