< sekcia Zahraničie
Salvádorskí vojaci zničili na Haiti veliteľstvo obávaného gangu
Podľa denníka Miami Herald sa útok uskutočnil v nedeľu a vykonala ho zásahová jednotka haitskej polície za podpory salvádorských vojakov.
Autor TASR
San Salvador 10. novembra (TASR) — Salvádorskí vojaci nasadení na Haiti zničili veliteľstvo gangu 400 Mawozo, považovaného za jeden z najvplyvnejších v tejto ostrovnej krajine. Oznámil to v utorok salvádorský prezident Nayib Bukele, informovala agentúra AFP.
„Zničili sme dom (vodcu gangu) Lanma San Joua a veliteľstvo gangu 400 Mawozo,“ napísal Bukele v príspevku na sociálnej sieti X v haitskej kreolčine.
Zverejnil aj video, na ktorom vidno, ako najmenej tri vrtuľníky krúžia nad dvojpodlažným domom v obci Croix-des-Bouquets ležiacej neďaleko hlavného mesta Port-au-Prince a strieľajú na ňu. Na záberoch vidno aj ľudí utekajúcich z danej oblasti.
Podľa denníka Miami Herald sa útok uskutočnil v nedeľu a vykonala ho zásahová jednotka haitskej polície za podpory salvádorských vojakov. Nemenované zdroje uviedli, že pri ňom zahynulo 20 ľudí.
Vodca gangu, vlastným menom Wilson Joseph, sa podľa salvádorských provládnych médií v čase útoku v budove nenachádzal. K útoku došlo po tom, čo používateľ siete X zverejnil 5. novembra fotografiu, o ktorej tvrdil, že zachytáva veliteľstvo gangu, a vyzval Bukeleho, aby ho zničil. Bukele vtedy odpovedal: „Kde je tento dom? Dajte nám presnú adresu a my ho zničíme.“
„Splnili sme svoj sľub,“ napísal v utorok Bukele, ktorý je známy nulovou toleranciou voči nesúhlasným názorom v Salvadore. Sám seba tiež rád označuje za „najlepšieho diktátora“ na svete.
Gang 400 Mawozo je známy únosmi a vydieraním. V októbri 2021 uniesol 16 amerických misionárov a jedného Kanaďana z organizácie Christian Aid Ministries so sídlom v štáte Ohio.
Bukele od konca októbra vyslal na Haiti viac ako 2000 vojakov po tom, čo tam 18. októbra zmizli štyria salvádorskí príslušníci medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina novonasadených vojakov však nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o pravidlách ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že majú nájsť nezvestných vojakov, no nedávno naznačil, že ich úlohou je zlikvidovať vplyvné haitské gangy.
Organizácia Amnesty International v pondelok vyzvala Salvádor aj Haiti, aby zabezpečili, že všetky operácie salvádorských vojakov budú v súlade s medzinárodným právom.
Haiti dlhodobo sužuje násilie gangov a politická nestabilita. Krajina sa pripravuje na voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v júli a októbri budúceho roka. Pôjde o prvé voľby po viac ako desiatich rokoch.
„Zničili sme dom (vodcu gangu) Lanma San Joua a veliteľstvo gangu 400 Mawozo,“ napísal Bukele v príspevku na sociálnej sieti X v haitskej kreolčine.
Zverejnil aj video, na ktorom vidno, ako najmenej tri vrtuľníky krúžia nad dvojpodlažným domom v obci Croix-des-Bouquets ležiacej neďaleko hlavného mesta Port-au-Prince a strieľajú na ňu. Na záberoch vidno aj ľudí utekajúcich z danej oblasti.
Podľa denníka Miami Herald sa útok uskutočnil v nedeľu a vykonala ho zásahová jednotka haitskej polície za podpory salvádorských vojakov. Nemenované zdroje uviedli, že pri ňom zahynulo 20 ľudí.
Vodca gangu, vlastným menom Wilson Joseph, sa podľa salvádorských provládnych médií v čase útoku v budove nenachádzal. K útoku došlo po tom, čo používateľ siete X zverejnil 5. novembra fotografiu, o ktorej tvrdil, že zachytáva veliteľstvo gangu, a vyzval Bukeleho, aby ho zničil. Bukele vtedy odpovedal: „Kde je tento dom? Dajte nám presnú adresu a my ho zničíme.“
„Splnili sme svoj sľub,“ napísal v utorok Bukele, ktorý je známy nulovou toleranciou voči nesúhlasným názorom v Salvadore. Sám seba tiež rád označuje za „najlepšieho diktátora“ na svete.
Gang 400 Mawozo je známy únosmi a vydieraním. V októbri 2021 uniesol 16 amerických misionárov a jedného Kanaďana z organizácie Christian Aid Ministries so sídlom v štáte Ohio.
Bukele od konca októbra vyslal na Haiti viac ako 2000 vojakov po tom, čo tam 18. októbra zmizli štyria salvádorskí príslušníci medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina novonasadených vojakov však nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o pravidlách ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že majú nájsť nezvestných vojakov, no nedávno naznačil, že ich úlohou je zlikvidovať vplyvné haitské gangy.
Organizácia Amnesty International v pondelok vyzvala Salvádor aj Haiti, aby zabezpečili, že všetky operácie salvádorských vojakov budú v súlade s medzinárodným právom.
Haiti dlhodobo sužuje násilie gangov a politická nestabilita. Krajina sa pripravuje na voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v júli a októbri budúceho roka. Pôjde o prvé voľby po viac ako desiatich rokoch.