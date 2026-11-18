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Salvádorský prezident: Naše jednotky zničili na Haiti dom vodcu gangu
Bukele na sociálnej sieti X zverejnil zábery, na ktorých vrtuľníky ostreľujú dom údajného vodcu gangu.
Autor TASR
San Salvador 18. novembra (TASR) - Salvádorskí vojaci nasadení na Haiti zničili dom vodcu gangu Viv Ansanm (Spolužitie). Informoval o tom v stredu salvádorský prezident Nayib Bukele, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Bukele na sociálnej sieti X zverejnil zábery, na ktorých vrtuľníky ostreľujú dom údajného vodcu gangu. Haitské médiá ho identifikovali ako Jeffa Gwo Iwu, lídra ozbrojeného gangu Viv Ansanm. Na Haiti to bol už druhý takýto útok salvádorských jednotiek.
„Môj dar haitskému ľudu pri príležitosti výročia bitky pri Vertières,“ napísal Bukele v haitskej kreolčine. Odkazoval na haitskú revolúciu, ktorá sa zavŕšila v roku 1804 vyhlásením nezávislosti Haiti a ukončila francúzsku koloniálnu nadvládu.
Prezident už minulý týždeň oznámil, že salvádorskí vojaci nasadení na Haiti zničili veliteľstvo gangu 400 Mawozo považovaného za jeden z najvplyvnejších v krajine. „Zničili sme dom (vodcu gangu) Lanma San Joua a veliteľstvo gangu 400 Mawozo,“ napísal Bukele na sociálnej sieti X.
Bukele koncom októbra vyslal viac ako 2000 vojakov na Haiti, kde sú od 18. októbra nezvestní štyria salvádorskí príslušníci medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina nasadených vojakov nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o oprávnenosti ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že ich úlohou je nájsť a zachrániť nezvestných vojakov, no nedávno naznačil, že majú zlikvidovať vplyvné haitské gangy.
Bukele na sociálnej sieti X zverejnil zábery, na ktorých vrtuľníky ostreľujú dom údajného vodcu gangu. Haitské médiá ho identifikovali ako Jeffa Gwo Iwu, lídra ozbrojeného gangu Viv Ansanm. Na Haiti to bol už druhý takýto útok salvádorských jednotiek.
„Môj dar haitskému ľudu pri príležitosti výročia bitky pri Vertières,“ napísal Bukele v haitskej kreolčine. Odkazoval na haitskú revolúciu, ktorá sa zavŕšila v roku 1804 vyhlásením nezávislosti Haiti a ukončila francúzsku koloniálnu nadvládu.
Prezident už minulý týždeň oznámil, že salvádorskí vojaci nasadení na Haiti zničili veliteľstvo gangu 400 Mawozo považovaného za jeden z najvplyvnejších v krajine. „Zničili sme dom (vodcu gangu) Lanma San Joua a veliteľstvo gangu 400 Mawozo,“ napísal Bukele na sociálnej sieti X.
Bukele koncom októbra vyslal viac ako 2000 vojakov na Haiti, kde sú od 18. októbra nezvestní štyria salvádorskí príslušníci medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN. Väčšina nasadených vojakov nie je súčasťou GSF, čo vyvoláva otázky o oprávnenosti ich nasadenia. Bukele spočiatku tvrdil, že ich úlohou je nájsť a zachrániť nezvestných vojakov, no nedávno naznačil, že majú zlikvidovať vplyvné haitské gangy.