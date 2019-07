Salvádorský prezident: USA pristupujú k migračnej kríze nesprávne

Nayib Bukele zdôraznil, že USA svojím blokovaním migrantov daný problém nevyriešia.

San Salvador 1. júla (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele vyhlásil, že je pripravený spolupracovať so Spojenými štátmi na vytvorení bezpečnosti a pracovných miest vo svojej krajine so zámerom znížiť počet ľudí, ktorí podnikajú riskantnú cestu do USA.



Bukele (37), ktorého zvolili za hlavu tejto stredoamerickej krajiny vo februári, pre spravodajskú stanicu Sky News zároveň uviedol, že Spojené štáty pristupujú k riešeniu daného problému "nesprávnym spôsobom", pričom o emigráciu do USA sa pokúša stále viac a viac obyvateľov stredoamerických krajín.



Na otázku, čo hodlá osobne spraviť pre to, aby ľudia zo zúfalstva neutekali zo Salvádora, Bukele uviedol, že odpoveď spočíva vo vytvorení lepších životných podmienok pre Salvádorčanov. "Snažíme sa spraviť našu krajinu bezpečnejšou," vyhlásil prezident, ktorého v pondelok citovala Sky News.



"Väčšina ľudí, ktorí utekajú z krajiny, tak robí z dvoch dôvodov. Prvým je bezpečnosť, preto chceme našu krajinu spraviť bezpečnejšou a budeme na tom tvrdo pracovať. Druhým je nedostatok pracovných miest a pracovných príležitostí. Krajinu spravíme prosperujúcejšou a vytvoríme pracovné miesta," povedal.



"Ak budú mať ľudia prácu, solídne vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť, som si istý, že vynútená migrácia sa dostane na nulu," dodal Bukele.



Salvádorský prezident zdôraznil, že USA svojím blokovaním migrantov daný problém nevyriešia. "Pristupujú k tomu nesprávnym spôsobom. Dejiny už ukázali, že toto migráciu nezastaví," domnieva sa Bukele.



Bukele je prvým prezidentom Salvádora, ktorý nepochádza ani z pravicovej Nacionalistickej republikánskej aliancie (ARENA), ani ľavicového Frontu národného oslobodenia Farabunda Martího (FMLN).