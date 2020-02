Salvádorský prezident vetoval zákon o národnom zmierení

San Salvador 29. februára (TASR) - Salvádorský prezident Nayib Bukele vetoval zákon o národnom zmierení, ktorý začiatkom tohto týždňa schválili poslanci parlamentu. Prezident totiž tvrdí, že tento zákon by viedol k nepotrestaniu zločinov proti ľudskosti spáchaných počas občianskej vojny v krajine v rokoch 1980-92. V noci na sobotu o tom informovala agentúra AP.



Na tlačovej konferencii v prezidentskom paláci Bukele uviedol, že nepodporí žiadne legislatívne opatrenie, ktoré nebude obsahovať tri základné atribúty: pravdu, spravodlivosť a odškodnenie.



Podľa neho zákon vo svojej schválenej podobe nastoľuje "de facto beztrestnosť", protirečí ústave a porušuje medzinárodné zmluvy a dohody.



Salvádorský najvyšší súd v júli roku 2016 vyhlásil za protiústavný zákon o amnestii, ktorý bol schválený v roku 1993 - len päť dní po tom, čo komisia pre pravdu zriadená pod dohľadom OSN ukončila zdokumentovanie 22.000 podaní týkajúcich sa občianskej vojny.



Najvyšší súd krajiny následne rozhodol, že zločiny proti ľudskosti nemôžu byť podľa medzinárodného práva nikdy premlčané, takže vyšetrovanie a odškodnenie obetí nemôže byť zablokované.



Súd tiež nariadil parlamentu, aby vypracoval nový zákon o zmierení, ktorý by "zaručoval pravdu, spravodlivosť a odškodnenie" - tri atribúty citované Bukelem aj v jeho piatkovom vyhlásení.



Prezident argumentoval, že schválený návrh zákona by nútil prokurátorov, aby natrvalo uzavreli prípady vojnových zločinov a neprimal ich páchateľov, aby prevzali zodpovednosť za svoje činy a odškodnili svoje obete. Bukele preto kritizoval zákonodarcov, že nesplnili požiadavku najvyššieho súdu.



Občianska vojna v Salvádore bola konfliktom, ktorý sa primárne odohrával medzi vojenskou chuntou a ľavicovými gerilovými organizáciami na čele s Frontom národného oslobodenia Farabunda Martího. Konflikt si vyžiadal okolo 75.000 obetí, predovšetkým z radov civilistov.