Salvini a jeho spojenci ignorovali nariadenia a nedodržiavali odstupy

Rím 2. júna (TASR) - Predstavitelia talianskej konzervatívnej opozície spoločne so stovkami prívržencov ignorovali počas utorkového zhromaždenia v Ríme, na ktorom kritizovali vládu talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho, platné karanténne opatrenia týkajúce sa rozstupov a nosenia ochranných prostriedkov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Demonštráciu vysielanú naživo na sociálnych sieťach zorganizovala krajne pravicová strana Liga Severu Mattea Salviniho, nacionalistická strana Bratia Talianska a konzervatívna strana Forza Italia bývalého dlhoročného premiéra Silvia Berlusconiho.



Demonštranti nesúci veľkú taliansku vlajku sa vydali ulicou Via del Corso v historickom centre Ríma. Niektorí si však nezakrývali nos a ústa, čo je v Taliansku povinné v prípade, ak nie je možné dodržiavať dostatočné rozstupy.



"Mám na sebe rúško, no odborníci tvrdia, že vírus postupne umiera," uviedol Salvini s odvolaním sa na nedávne vyhlásenia talianskeho profesora, podľa ktorého nový koronavírus stráca na sile.



Protestujúci sa v uliciach zišli v deň štátneho sviatku, kedy si krajina pripomína Deň republiky, o vytvorení ktorej Taliani rozhodli v celonárodnom hlasovaní v roku 1946.



Protivládne zhromaždenie sa konalo v rovnaký deň, ako taliansky prezident Sergio Mattarella zavítal do mesta Codogno, kde v polovici februára zaznamenali prvý prípad ochorenia COVID-19 na území Talianska. Prezident si tam uctil pamiatku obetí epidémie. "Oslavujeme to, čo našu krajinu drží pohromade. Je to jej morálna sila," vyhlásil Mattarella. V utorok položil tiež veniec k Hrobu neznámeho vojaka v Ríme.



Salvini síce ocenil Mattarellove výzvy na jednotu Talianov aj po koronavírusovej kríze, no zároveň uviedol, že vláda nepočúva požiadavky opozície.



Taliansko patrí medzi najviac zasiahnuté krajiny koronavírusovou pandémiou. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa tam doposiaľ zaznamenali 233.197 prípadov ochorenia COVID-19 a 33.475 úmrtí.