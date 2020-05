Salvini a jeho spojenci ohlásili konanie masového zhromaždenia v Ríme

Rím 19. mája (TASR) - Predstavitelia troch politických subjektov tvoriacich taliansku konzervatívnu opozíciu sa zídu v Ríme 2. júna. S odvolaním sa na vyhlásenie lídra krajne pravicovej strany Liga Severu Mattea Salviniho o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Salvini sa predtým stretol s líderkou nacionalistickej strany Bratia Talianska a predstaviteľmi konzervatívnej strany Forza Italia bývalého dlhoročného talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho.



"Na žiadosť mnohých Talianov, ktorí nám píšu, pracujeme na tom, aby sme spolu opäť vyšli do ulíc, samozrejme v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami," povedal Salvini pre agentúru ANSA.



Očakáva sa, že pôjde o prvé masové politické zhromaždenie od vypuknutia koronavírusovej pandémie a ukončenia fázy tzv. lockdownu. Zhromaždenia, avšak nie pochody, už sú v Taliansku povolené, pokiaľ účastníci dodržiavajú bezpečné sociálne odstupy.



Druhý jún pripadá na utorok, keď je v krajine štátny sviatok - Deň republiky.



Opozícia kritizuje talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho z meškania distribúcie pomoci medzi krízou zasiahnutých podnikateľov a pracovníkov, ako aj pre poskytnutie dočasného povolenia na pobyt pre nelegálne pracujúcich prisťahovalcov.



Salvini počas vlaňajšieho leta odišiel z predchádzajúcej populistickej vlády v snahe vyvolať v Taliansku predčasné voľby, keďže bol presvedčený, že by ich mohol vyhrať a riadiť tak tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny.



Tento plán mu nevyšiel, keďže jeho bývalý koaličný partner, Hnutie piatich hviezd (M5S), uzavrelo dohodu s centristicko-ľavicovou Demokratickou stranou o vytvorení novej proeurópskej vlády.