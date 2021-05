Salvini: Berlusconi sa nemá veľmi dobre, ale on sa z toho dostane

Rím 14. mája (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi sa "nemá veľmi dobre", oznámil v piatok jeho kľúčový spojenec Matteo Salvini. Podľa neho a ďalších predstaviteľov sa však 84-ročný politik dostane z nemocnice čoskoro. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Mediálneho magnáta, ktorého v posledných rokoch trápia čoraz väčšie zdravotné problémy, prijali do nemocnice sv. Rafaela v Miláne v utorok pre komplikácie súvisiace s vlaňajšou nákazou koronavírusom.



"Rozprával som sa s Berlusconim... Nie je mu veľmi dobre, ale on sa z toho dostane, lebo je to bojovník," povedal Salvini, líder krajne pravicovej strany Liga Severu, pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu RAI.



Berlusconiho v posledných mesiacoch viackrát hospitalizovali a zasa z nemocnice prepustili. V septembri, po 11-dňovej hospitalizácii so zápalom pľúc súvisiacim s koronavírusom, vyhlásil, že bol blízko smrti.



Ekonomický denník Il Sole 24 v piatok napísal, že Berlusconiho stav sa zhoršil pre infekciu čriev, ale táto správa bola nepotvrdená.



Osobný lekár expremiéra Alberto Zangrillo sa snažil rozptýliť obavy a na Twitteri uviedol: "Každý pracovný deň v nemocnici sv. Rafaela je veľmi rušný. Všetci moji pacienti sú na tom dobre. Pustite to z hlavy."



Medzitým senátorka z Berlusconiho strany Vpred Taliansko (Forza Italia) Licia Ronzulliová pre tlačovú agentúru AGI povedala, že expremiéra "v najbližších dňoch" prepustia.



"Nie je čas na nekrológy, ešte ich dlho, dlho nebude treba," dodala.



Štvornásobný taliansky premiér bol naposledy hospitalizovaný v apríli 24 dní v súvislosti s následkami choroby COVID-19, ktorú prekonal vlani na jeseň, a 30. apríla ho prepustili.



V januári bol prijatý do nemocnice pre problémy so srdcom. V roku 2016 podstúpil operáciu srdca a v minulosti prekonal i rakovinu prostaty.