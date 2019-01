Salvini chce lodiam s migrantmi zakázať vstup do talianskych vôd

Salvini mimovládne organizácie podľa AFP obvinil z pomoci nelegálnym migrantom, čo by mohlo predstavovať riziko pre národnú bezpečnosť.

Rím 31. januára (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v stredu povedal, že skúma možnosti, ako lodiam zachraňujúcim migrantov zakázať vplávať do talianskych vôd. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pracujem na opatrení, ktoré obmedzí možnosti vstupu do talianskych teritoriálnych vôd," povedal Salvini.



Zdroje z ministerstva vnútra uviedli, že ide o vytvorenie štandardného postupu v prípade príchodu záchranných lodí prenajatých mimovládnymi organizáciami.



Zdroje sa odvolávali taliansky kódex lodnej dopravy, podľa ktorého ministerstvo môže "z dôvodov verejného poriadku obmedziť alebo zakázať tranzit a zakotvenie obchodných lodí v teritoriálnych vodách".



Salvini mimovládne organizácie podľa AFP obvinil z pomoci nelegálnym migrantom, čo by mohlo predstavovať riziko pre národnú bezpečnosť.



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že loď nemeckej mimovládnej organizácie Sea Watch so 47 zachránenými migrantmi na palube je pripravená zakotviť na Sicílii. Taliansko a ďalších šesť krajín - Francúzsko, Nemecko, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Luxembursko - súhlasilo s prijatím migrantov, ktorých posádka zobrala na palubu 19. januára pri pobreží Líbye.