Salvini chce založiť v europarlamente novú pravicovú frakciu

Rím 10. marca (TASR) - Taliansky politik Matteo Salvini a jeho ultrapravicová strana Liga Severu chcú založiť v Európskom parlamente (EP) novú pravicovú frakciu. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Ako Salvini sám uviedol v rozhovore zverejnenom v utorok na sociálnej sieti Facebook, túto novú alianciu chce založiť spolu s politickými subjektmi z iných členských štátov EÚ, napríklad z Maďarska a Poľska.



Liga Severu je v súčasnosti členom protieurópsky zameranej frakcie Identita a demokracia (ID), do ktorej patria aj krajne pravicové strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a francúzske Národné zhromaždenie vedené Marine Le Penovou.



"Pracujeme na založení novej skupiny," povedal Salvini, pričom dodal, že bude "silnejšia, pevne zakotvená a otvorenejšia".



Bývalý taliansky minister vnútra ďalej vylúčil, že by sa Liga Severu pridala k Európskej ľudovej strane (EPP), z ktorej nedávno odišla maďarská vládna strana Fidesz.



Podľa stredajšieho článku talianskeho denníka La Repubblica je však Salviniho zámer pracovať s Fideszom a poľskou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) zatiaľ "skôr želaním" ako reálnym rodiacim sa politickým projektom.



Rozhodnutie poslancov Fideszu opustiť minulú stredu najväčšiu frakciu v EP bolo reakciou na zmeny rokovacieho poriadku EPP. Najviac im zrejme prekážali nové ustanovenia, ktoré umožňujú pozastavenie členstva alebo vylúčenie celých skupín (strán) z radov ľudovcov, a to len za pomoci jednoduchej väčšiny. Podľa pozorovateľov teda poslanci Fidezsu frakciu EPP, s ktorou mali dlhodobo napäté vzťahy, radšej dobrovoľne opustili, aby sa vyhli hroziacemu vylúčeniu.



Možné vytvorenie novej skupiny v EP avizoval už minulý týždeň maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán. Fidesz v tejto súvislosti vedie rozhovory s talianskymi pravicovými politikmi Matteom Salvinim a Giorgiou Meloniovou, ako aj s bližšie nešpecifikovanou poľskou stranou, priblížil Orbán počas rozhovoru v maďarskom rozhlase.