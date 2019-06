Salvini hrozí stavbou protimigračnej bariéry na slovinských hraniciach

Prezident regiónu Furlansko-Júlske Benátky Massimiliano Fedriga v tejto súvislosti pohrozil, že by mohlo dôjsť k pozastaveniu platnosti schengenskej dohody na taliansko-slovinských hraniciach.

Rím/Gorizia 28. júna (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini pohrozil výstavbou protimigračnej bariéry na hraniciach so Slovinskom. Reagoval tak na výrazný nárast počtu migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Talianska cez slovinské územie, informovala v piatok agentúra APA.



Salvini vo štvrtok večer povedal novinárom, že v tejto situácii zvažuje prijatie protiopatrení vrátane "protimigračnej ochrannej bariéry" na taliansko-slovinských hraniciach. Obe tieto členského krajiny EÚ pritom patria aj do schengenskej zóny voľného pohybu osôb.



"Pokiaľ ide o prisťahovalectvo sme dokázali, že musíme konať sami. V oblasti Furlanska (na severozápade Talianska) migranti prechádzajú cez hranicu peši. Od 1. júla (tam) nasadíme zmiešané hliadky talianskej a slovinskej polície," vyhlásil Salvini. Ak nasadenie hliadok nepomôže, budú podľa jeho na hranici so Slovinskom postavené "ochranné bariéry".



Prezident regiónu Furlansko-Júlske Benátky Massimiliano Fedriga v tejto súvislosti pohrozil, že by mohlo dôjsť k pozastaveniu platnosti schengenskej dohody na taliansko-slovinských hraniciach. To by podľa agentúry APA by to znamenalo obnovenie systematických kontrol.



Fedriga je členom Salviniho pravicovo-populistickej strany Liga Severu.



Proti jeho vyjadreniu protestovala talianska senátorka Tatjana Rojcová, ktorá zastupuje slovinskú menšinu vo Furlansku. "Po tom, čo sme tvrdo pracovali na tom, aby sa v Európe búrali múry, sa majú opäť stavať bariéry," vyhlásila senátorka.



Rodolfo Ziberna, starosta talianskeho pohraničného mesta Gorizia, ktoré po druhej svetovej vojne rozdelili medzi Taliansko a Slovinsko, podporil plán na sprísnenie kontrol na hraniciach. Rozhodne však odmietol možnosť obnovenia bariér, ktoré na tejto hranici existovali za čias studenej vojny.



"Som proti obnoveniu múrov. Gorizia bola dlho rozdelená na dve časti. Vieme, že múry nie sú správnym riešením," vyhlásil Ziberna podľa agentúry APA.