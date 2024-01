Salvini obhajoval zabránenie zakotviť v Taliansku lodi s migranti

Palermo 12. januára (TASR) - Podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini v piatok na súde obhajoval svoj tvrdý postoj proti nelegálnej migrácii. Povedal, že urobil "užitočnú službu" Taliansku, keď v roku 2019 zabránil lodi s migrantmi zakotviť v talianskom prístave. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Salvini vypovedal v procese týkajúcom sa nezákonného zadržiavania 147 migrantov na lodi Open Arms kotviacej v auguste 2019 pri brehoch talianskeho ostrova Lampedusa. V tom čase bol ministrom vnútra. Proces začal v októbri 2021.



Salvinimu hrozí trest odňatia slobody na 15 rokov za obmedzovanie osobnej slobody a zneužitie právomoci verejného činiteľa. Šéf krajne pravicovej strany Liga a koaličný partner súčasnej premiérky Giorgii Meloniovej obvinenia odmieta.



"To, čo som urobil, som urobil pri plnom vedomí... Verím, že som urobil užitočnú službu pre krajinu," povedal Salvini na súde v sicílskom Palerme vo vyhlásení, ktoré trvalo hodinu.



Salvini na súde čítal oficiálne e-maily a dokumenty, čím sa snažil preukázať, ako celá vtedajšia talianska vláda stála za touto migračnou politikou aj rozhodnutím zabrániť záchrannému plavidlu prevádzkovanému spoločnosťou Open Arms zakotviť v prístave.



Vicepremiér tvrdil, že jeho migračná politika priniesla "výsledky, aké sa nikdy predtým ani potom nedosiahli, a to nielen v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ale predovšetkým v oblasti zachránených životov". Na súde povedal, že v rámci tejto politiky vyloďovanie migrantov z lodí kleslo o 90 percent.



Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra v roku 2017 dorazilo k talianskym brehom približne 120.000 migrantov, v roku 2018 ich bolo približne 23.400 a v roku 2019 už len 11.500.



Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v roku 2018 v celom Stredozemnom mori, nielen vo vodách pri Taliansku, zomrelo alebo sa stratilo dovedna 2337 migrantov. Pre porovnanie, v roku 2019 ich bolo 1885, v roku 2020 to bolo 1449 migrantov a v roku 2021 evidujú 2048 obetí alebo nezvestných.