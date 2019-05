Salvini rečnil z Mussoliniho balkóna v rámci kampane pred eurovoľbami

Z balkóna v meste Forli sa v 20. rokoch minulého storočia prizeral popravám svojich oponentov vtedajší taliansky fašistický vodca Benito Mussolini.

Rím 6. mája (TASR) - Líder talianskej krajne pravicovej strany Liga Severu Matteo Salvini šokoval mnohých, keď sa davu svojich priaznivcov na sklonku minulého týždňa prihovoril z "Mussoliniho" balkóna.



Z balkóna v meste Forli sa v 20. rokoch minulého storočia prizeral popravám svojich oponentov vtedajší taliansky fašistický vodca Benito Mussolini. Neskôr sa na priľahlom námestí konalo viacero zhromaždení za Mussoliniho účasti.



Nemecký denník Der Standard v tejto súvislosti napísal, že pre talianskych politikov bolo celé desaťročia nemysliteľné, aby vstúpili na balkón radnice v mestečku Forli. To sa nachádza v kraji Emilia-Romagna len 15 kilometrov od mesta Predappio, kde sa Mussolini narodil.



Scéna z minulého piatku, ako Salvini v rámci kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu reční z balkóna k davu asi 2000 svojich priaznivcov, mohla vyzerať zdanlivo nevinne. Mnohí Taliani ale Salviniho za výber "tribúny" odsúdili a označili to za provokáciu.



Medzi nimi bol aj komunistický starosta Forli Davide Drei, ktorý na svojej stránke na Facebooku napísal: "Aký smutný večer pre naše mesto. To je najhorší spôsob, ako viesť (predvolebnú) kampaň". Salviniho zhromaždenie označil aj za ponášku na predvojnové zhromaždenia (fašistického) režimu.



Podľa poslanca Marca Di Maio Salviniho stretnutie s voličmi na danom námestí "rozjatrilo starú ranu v dejinách tohto mesta". Upozornil, že "reč symbolov je často silnejšia ako slová".



Salvini medzičasom na túto kritiku reagoval vyhlásením, že ak je to taký závažný prečin, malo by sa objaviť volanie po jeho demisii. Už počas svojho prejavu sa však vyjadroval tak, akoby kritiku za voľbu dejiska predvolebného mítingu očakával. Vyhlásil totiž: "Tu nie sú fašisti, ale len ľudia hrdí na to, že sú Taliani".