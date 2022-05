Salvini sa zastal televízie, ktorá odvysielala rozhovor s Lavrovom

Rím 3. mája (TASR) - Šéf talianskej pravicovo-populistickej strany Liga a bývalý minister vnútra Matteo Salvini sa verejne zastal televízie Rete 4, ktorá v nedeľu odvysielala 40-minútový rozhovor s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Informovala o tom tlačová agentúra APA, podľa ktorej vojnová propaganda z úst šéfa ruskej diplomacie vyvolala medzinárodné pobúrenie a vlnu kritiky.



Rete 4 patrí do portfólia skupiny Mediaset talianskeho expremiéra Silvia Berlusconiho, ktorý ruského prezidenta Vladimira Putina označuje za "starého priateľa".



Salvini odvysielanie nedeľňajšieho rozhovoru obhajoval v utorok ráno vo vysielaní miestneho rádia.



"Lavrov povedal veci, ktoré možno kritizovať, napríklad o holokauste alebo o porovnaní Hitlera a (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského. To sú myšlienky, ktoré možno kritizovať, avšak nemôžete žiadať od Mediasetu, aby ho cenzuroval," uviedol Salvini a doplnil, že v demokracii je možné šíriť aj "najšialenejšie tézy".



Naopak taliansky premiér Mario Draghi odvysielanie rozhovoru v relácii "Zona bianca" televízie Rete 4 ostro odsúdil.



"Nazývalo sa to rozhovorom, avšak v skutočnosti to bol predvolebný míting," povedal Draghi ešte v pondelok večer. Predseda vlády spresnil, že v Taliansku je na rozdiel od Ruska sloboda prejavu, ale zamýšľal sa nad tým, či je "prijateľné pozvať niekoho na rozhovor bez oponovania argumentmi".



Skupina Mediaset bývalého pravicovo-populistického premiéra Berlusconiho odvysielanie kontroverzného rozhovoru so šéfom ruskej diplomacie obhajuje.



"(Lavrov) je číslo dva v Ruskej federácii. Rozhovor s ruským ministrom zahraničných vecí je odrazom súčasných dejín," povedal generálny riaditeľ súkromnej mediálnej spoločnosti Mauro Crippa.



Lavrov v nedeľu v televízii Rete 4 okrem iného povedal, že židovský pôvod ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nepodkopáva pozíciu Putina, pretože aj Hitler "mal židovskú krv". Lavrov zároveň vyhlásil, že tými najzanietenejšími antisemitmi sú väčšinou Židia.



Izrael Lavrovove slová ostro odsúdil a predvolal si ruského veľvyslanca. Nemecko označilo vyjadrenia o Zelenskom a Hitlerovi za absurdné.