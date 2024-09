Salvini sľubuje, že zostane vo funkcii, aj keď ho odsúdia

Rím 17. septembra (TASR) - Taliansky vicepremiér Matteo Salvini v utorok prisľúbil, že zostane vo funkcii aj v prípade, že ho odsúdia za to, že v roku 2019 odmietal niekoľko týždňov umožniť lodi s migrantmi zakotviť v talianskom prístave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Salvini, ktorý je v súčasnosti tiež ministrom pre infraštruktúru a vedie pravicovo-populistickú stranu Liga, tvrdí, že je pripravený odvolať sa v prípade odsúdenia na najvyššom súde a dosiahnuť svoje oslobodenie.



Prípad sa týka roku 2019, keď bol Salvini ministrom vnútra a vydal príkaz, aby loď prevádzkovaná španielskou humanitárnou organizáciou Open Arms nevplávala do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa. Loď s takmer 150 migrantmi z Afriky tak uviazla na mori, kde zotrvala takmer tri týždne, až kým jej napokon bolo povolené zakotviť na Lampeduse.



Proces so Salvinim, ktorý je v tomto prípade obvinený zo zneužitia svojich právomocí a odoprenia slobôd migrantom, sa začal ešte v roku 2021, pričom verdikt sa očakáva v októbri. Prokuratúra pre neho žiada šesťročné väzenie. Samotný Salvini označuje proces za spolitizovaný.



"Je to pokus ľavice zaútočiť na vládu a (jej) právo brániť štátne hranice," povedal v utorňajšom rozhovore pre taliansku televíziu Rete 4. Dodal, že v procese očakáva oslobodzujúci verdikt.