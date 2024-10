Salvini zvýšil napätie v spore Talianska s automobilkou Stellantis

Rím 13. októbra (TASR) - Taliansky vicepremiér Matteo Salvini cez víkend vystupňoval napätie medzi vládou a automobilovou skupinou Stellantis. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Generálny riaditeľ automobilky Carlos Tavares koncom tohto týždňa na vypočutí v parlamentnej priemyselnej komisii vyhlásil, že výroba áut v Taliansku je príliš drahá pre náklady na energie. Vyhlásil tiež, že pre oživenie dopytu po elektrických vozidlách sú potrebné odvážne stimuly.



Salvini, ktorý je zároveň ministrom dopravy, na to reagoval v sobotu (12. 10.) vyhlásením, že Tavares "by sa mal hanbiť a ospravedlniť sa za zlé riadenie historickej talianskej automobilovej spoločnosti".



Salviniho krajne pravicová strana Liga uviedla, že "spúšťa operáciu Pravda" zameranú na Stellantis. V rámci nej bude požadovať odpovede na otázky, koľko peňazí od štátu dostala štvrtá najväčšia automobilka na svete, koľko talianskych pracovníkov bolo prepustených alebo suspendovaných a koľko tovární otvorila automobilka v zahraničí.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou výrobcov Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën. Napätie medzi vládou premiérky Giorgie Meloniovej a Stellantisom stúpa už niekoľko mesiacov. Rím obvinil nadnárodnú spoločnosť, že premiestňuje výrobu do nízkonákladových krajín na úkor talianskych tovární.



Talianska vláda v septembri rozhodla o stiahnutí finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) určených pre gigatováreň na výrobu batérií pre elektromobily. Odôvodnila to neistotou vo veci časového harmonogramu projektu od ACC, spoločného podniku Stellantis, Mercedesu a francúzskeho ropného a plynárenského gigantu TotalEnergies.



V Taliansku sú stále veľmi rozšírené autá so spaľovacím motorom. EÚ však presadzuje postupné ukončenie ich predaja do roku 2035. Tento zákaz sa Meloniovej vláda, ktorá zahŕňa Ligu, pokúsila zablokovať, ale nepodarilo sa jej to.